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Evraz и порт Находка согласовали снижение тарифа на перевалку угля сверх квоты в 2020 году

Новый тариф составит $15 за тонну, при этом максимальный объем превышения квоты не изменился

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Дочерняя компания горно-металлургического холдинга Evraz - East Metals AG и Находкинский морской торговый порт (НМТП, крупнейшая стивидорная компания в порту Находка, принадлежит Роману Абрамовичу и партнерам) договорились о снижении тарифа на перевалку угля сверх оговоренной квоты в 2020 году. Это следует из сообщения Evraz, размещенного на Лондонской фондовой бирже.

В августе 2019 года тариф на перевалку объема угля сверх согласованных квот был повышен до $19 за тонну (против $18 за перевалку угля сверх согласованных квот в объеме 374 млн т в 2018 году), максимальный объем превышения квоты составил 2,7 млн т. Отмечалось, что это позволит Evraz переваливать дополнительные объемы угля на Дальний Восток в соответствии с высоким спросом на перевалку грузов через дальневосточные порты.

Согласно новому изменению, в 2020 году тариф на перевалку угля сверх квоты составит $15 за тонну, при этом максимальный объем превышения квоты не изменился.

"Новые тарифы сопоставимы с тарифами, установленными портом Находка для третьих лиц. Это позволит Evraz переваливать дополнительные объемы угля на Дальний Восток с меньшими затратами", - указано в сообщении.

В ноябре вице-президент Evraz и глава входящей в него угольной компании "Распадская" Сергей Степанов сообщил, что в 2020 году Evraz снизит план по добыче угля на порядка 8% в связи с падением спроса. В январе - сентябре 2019 года Evraz произвел 20,159 млн т рядового угля, нарастив добычу на 16,3% к аналогичному периоду 2018 года.

Evraz - вертикально-интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с активами в России, США, Канаде, Чехии, Италии и Казахстане. Основные акционеры компании - Роман Абрамович (28,77%), его партнеры Александр Абрамов (19,4%) и Александр Фролов (9,7%). Компания входит в число крупнейших производителей стали в мире.

Теги
РоссияПриморский край
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