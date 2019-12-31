Песков не стал отвечать на вопрос о возможных санкциях к подрядчику "Северного потока - 2"

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Решение швейцарской компании Allseas, занимавшейся укладкой труб "Северного потока - 2", выйти из проекта не помешает его реализации. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Компания на фоне незаконных с нашей точки зрения санкций США приняла решение о завершении работ. Это решение компании - безусловно, "сдвиг вправо", сдвигает сроки этого проекта, но не помешает ему. С опозданием, но проект будет введен в действие. Необходимые мощности для этого имеются", - заверил представитель Кремля.

При этом Песков не стал отвечать на вопрос о возможных санкциях в отношении Allseas за выход из проекта до завершения работ. "Это коммерческие вопросы, которые не могут быть публичными", - добавил он.

Отвечая на вопрос о том, когда может быть введен в эксплуатацию "Северный поток - 2", пресс-секретарь президента сказал: "Я не думаю, что кто-то возьмется сейчас называть дату. Возникли объективные форс-мажорные обстоятельства". Он указал, что Россия столкнулась с "действиями третьего государства, идущими вразрез с международным правом, с нормами международной торговли и коммерческих отношений".

"Конечно, это создает проблемы, но это не подвергает сомнению проект как таковой, его завершение", - резюмировал Песков.