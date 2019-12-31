Росстат опубликовал предварительную оценку инфляции в 2019 году

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Потребительские цены в России в декабре 2019 года выросли на 0,4% по сравнению с ноябрем. Такую предварительную оценку опубликовал Росстат.

В прошлом месяце текущего года инфляция находилась на уровне 0,3%. В декабре 2018 года инфляция разогналась до 0,8% в сравнении с ноябрем 2018 года.

В годовом выражении - по сравнению с декабрем прошлого года - инфляция в стране, по предварительной оценке, замедлилась до 3%. В декабре 2018 года потребительские цены выросли на 4,3% в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года.

По данным статистического ведомства, продовольственные товары в декабре 2019 года подорожали на 0,7%, рост цен на непродовольственные товары составил 0,1%, а услуги стали дороже на 0,2%. За весь 2018 год продовольственные товары подорожали на 2,6%, непродовольственные - на 3%, услуги - на 3,8%.

Окончательные данные об индексе потребительских цен в декабре 2019 года, полученные на основе ежемесячной регистрации цен по полному перечню товаров и услуг (510 видов), Росстат опубликует 10 января 2020 года.

Прогноз Минэкономразвития РФ

Ранее Минэкономразвития прогнозировало, что инфляция в России по итогам 2019 года составит 3-3,1%, в январе 2020 года она замедлится до 2,5-2,7% в годовом выражении на фоне выхода из базы расчета эффекта повышения НДС. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин также говорил, что инфляция в РФ в 2019 году опустится до 3%, в I квартале 2020 года - до 2,5% или ниже.