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Forbes составил рейтинг российских бизнесменов с самыми большими финансовыми потерями

Его возглавил Олег Дерипаска, который за 10 лет лишился $6,7 млрд
Олег Дерипаска Владимир Смирнов/ТАСС
Описание
Олег Дерипаска
© Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Олег Дерипаска возглавил рейтинг российских бизнесменов, состояние которых за прошедшее десятилетие уменьшилось больше всего. За десять лет он потерял около $6,7 млрд, свидетельствуют данные, подготовленные изданием Forbes.

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Его состояние с 2010 года по конец 2019 года упало с $10,7 млрд до $4 млрд.

В апреле 2018 года США ввели персональные санкции против Дерипаски и подконтрольных ему компаний, включая "Русал", "Базовый элемент", En+, "Русские машины", "Евросибэнерго" и "Группу ГАЗ". В январе 2019 года санкции с "Русала", En+ и "Евросибэнерго" были сняты, но это стоило Дерипаске контроля в предприятиях: в частности, его доля в холдинге En+ снизилась с 70% до 44,95%, в "Русале" он продолжил владеть напрямую лишь 0,01% акций, по которым не имеет права получать дивиденды. Как отмечает Forbes, Дерипаска оценивает свои потери от санкций в $7,5 млрд.

На втором месте в рейтинге с самым значительным снижением финансового состояния оказался основной бенефициар АФК "Система" Владимир Евтушенков. За десять лет от потерял $6,4 млрд (с $7,5 млрд в 2010 г. до $2,1 млрд на конец текущего года). Замыкает тройку лидеров председатель совета директоров "Мечела" Игорь Зюзин, его состояние упало с $6,4 млрд до менее $0,5 млрд (потери более $5,9 млрд).

В топ-10 также вошли владелец группы компаний "Онэксим" Михаил Прохоров (- $3,3 млрд) , бывший владелец банка "Уралсиб" Николай Цветков, который за минувшее десятилетие лишился более чем $2,7 млрд. Также в рейтинг попали бывший владелец "Уралкалия" Дмитрий Рыболовлев (- $1,8 млрд), президент компании Inteco Management Елена Батурина, которая потеряла с 2010 года около $1,7 млрд.

В Forbes сообщили, что для составления рейтинга оценивалось состояние предпринимателей в 2010 году (тогда в российском рейтинге Forbes было не 200 участников, как сейчас, а 100) с их состояниями в 2019 году.

Ранее журнал назвал главу "Новатэка" Леонида Михельсона самым разбогатевшим за 10 лет миллиардером РФ. Его состояние за период с 2010 года по конец 2019 года выросло на $22,6 млрд - с $4,4 млрд до $27 млрд.

Теги
РоссияЕвтушенков, Владимир ПетровичМихельсон, Леонид ВикторовичДерипаска, Олег ВладимировичПрохоров, Александр МихайловичРыболовлев, Дмитрий Евгеньевич
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