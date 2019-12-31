Глава "Нафтогаза": в правительстве Украины обсуждают вопрос о прямом импорте газа из РФ

КИЕВ, 31 декабря. /ТАСС/. Вопрос о возможном возобновлении прямых закупок российского природного газа активно обсуждается в правительстве Украины. Об этом заявил на пресс-конференции во вторник глава правления компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

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"Сейчас идет интенсивная и эмоциональная дискуссия [о прямых поставках] внутри украинского правительства и более широкого политикума. После ее окончания мы сможем к этому вернуться, пока что "Нафтогаз" такие переговоры не ведет", - сказал он.

Коболев сообщил, что транзит газа в 2020 году через Украину ожидается в объеме около 75 млрд куб. м.

По словам Коболева, "Нафтогаз" подал заявки на бронирование мощности ГТС для "Газпрома", тариф на транзит газа для "Газпрома" в новом контракте "почти не изменился".

Любая российская компания сможет поставлять газ на Украину с 1 января.

Рассмотрение споров с Россией

Рассмотрение споров между "Нафтогазом" и "Газпромом" по новому контракту на транзит газа, в случае их возникновения, будет проходить по шведскому праву. Об этом заявил Коболев, комментируя подписанные пакетные договоренности по транзиту газа с РФ.

"Будет шведское [право]", - сказал он на уточняющий вопрос журналистов.

Участие России в модернизации украинской ГТС

Коболев считает маловероятным участие России в модернизации украинской газотранспортной системы (ГТС).

"Участие РФ в модернизации украинской ГТС маловероятно", - сказал Коболев во вторник на брифинге.

По его словам, эта тема не обсуждалась во время последних переговоров.

На Украине разработан план модернизации ГТС, который рассчитан на 10 лет. В реконструкцию компрессионных станций планируют вложить более 7 млрд гривен (свыше $290 млн).

Газотранспортная система Украины является второй в Европе. Она состоит из магистральных газопроводов протяженностью 37,6 тыс. км в однониточном исчислении, распределительных сетей, газохранилищ, компрессионных и газоизмерительных станций (71 компрессорная станция общей мощностью 5405 МВт). Пропускная способность системы на границе РФ с Украиной составляет 288 млрд куб. м в год, на границах Украины с Белоруссией, Польшей, Словакией, Венгрией, Румынией и Молдавией - 178,5 млрд куб. м в год, в том числе со странами ЕС - 142,5 млрд куб. м в год.