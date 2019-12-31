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Лукашенко поручил задействовать "Дружбу" для получения нефти из альтернативных источников

Президент Белоруссии также поручил в ближайшие часы завершить переговоры с РФ и заключить контракты на поставку нефти для бесперебойной работы двух НПЗ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МИНСК, 31 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил руководству нефтехимического комплекса в ближайшие дни обеспечить поставку нефти в страну из альтернативных источников, задействовав для этого нефтепровод "Дружба". Об этом со ссылкой на председателя концерна "Белнефтехим" сообщило во вторник агентство БелТА.

Главой государства дано поручение обеспечить уже в ближайшие дни поставку нефти из альтернативных источников. Прежде всего речь идет о поставках железнодорожным транспортом из портов на Балтике, а также о задействовании для альтернативных поставок нефтепровода "Дружба", отмечается в сообщении.

Лукашенко также поручил в ближайшие часы завершить переговоры хозяйствующих субъектов Белоруссии и России и заключить контракты на поставку нефти на 2020 год в страну с целью обеспечения бесперебойной работы двух нефтеперерабатывающих заводов.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияРоссия
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