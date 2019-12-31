Международные резервы России за неделю выросли до $549,8 млрд

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 27 декабря 2019 года составили $549,8 млрд, что на $0,8 млрд (0,1%) выше уровня предыдущей недели, сообщает Банк России.

По данным регулятора, увеличение резервов произошло в результате покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила и положительной переоценки.

Международные резервы РФ, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Целевой уровень ЦБ по международным резервам составляет $500 млрд.