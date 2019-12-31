Лукашенко обсудил с Медведевым и Новаком вопросы поставок российских углеводородов

МИНСК, 31 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник провел телефонные разговоры с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и министром энергетики РФ Александром Новаком, в ходе которых обсудил вопросы поставок углеводородов. Об этом со ссылкой на пресс-службу Лукашенко сообщило агентство БелТА.

"Рабочие вопросы были обсуждены в продолжение переговоров с Владимиром Путиным, а также в связи с тем, что контрактов, регламентирующих работу в нефтегазовой сфере, на 1 января не заключено. Итогом разговора стала договоренность об организации конкретной работы по поставкам углеводородного сырья в Беларусь", - сообщили в пресс-службе. Там также уточнили, что во время разговора с главой Минэнерго РФ речь шла о конкретных графиках и компаниях, которые будут поставлять нефть в Белоруссию.

Президенты России и Белоруссии 30 и 31 декабря провели два телефонных разговора, во время которых обсуждали поставки российской нефти в Белоруссию, а также вопросы поставок и транзита газа. Ранее Лукашенко заявлял, что в 2020 году страна намерена закупить у РФ около 20 млрд кубометров газа и 24-25 млн тонн нефти. По итогам разговора с Путиным 30 декабря Лукашенко поручил правительству совместно с российской стороной подготовить промежуточный вариант условий поставок в республику нефти и газа в том случае, если субъекты хозяйствования не смогут договориться о поставках до 1 января.