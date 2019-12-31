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Массовое производство чипов для платежной системы "Мир" запустят в ОЭЗ Москвы с 2020 года

Производитель чипа - компания "Микрон"

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Массовое производство отечественных чипов для платежной системы "Мир" будет запущено в особой экономической зоне Москвы с 2020 года, производитель чипа - компания "Микрон", сообщила во вторник пресс-служба столичного Комплекса экономической политики.

"Резидент Особой экономической зоны с 2020 года запустит массовое производство отечественных чипов для платежной системы "Мир". В уходящем 2019 году выпущена пилотная партия карт с дуальным чипом для бесконтактной оплаты. В качестве эмитента выступает Почта Банк", - говорится в сообщении.

По словам заммэра Москвы Владимира Ефимова, которого цитирует пресс-служба, новый чип - полностью отечественный продукт, соответствующий всем международным стандартам и разработанный специально для национальной системы платежных карт. "Чип имеет собственную операционную систему, что стратегически важно для информационной безопасности российской финансовой системы", - уточнил Ефимов.

По словам главы столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова, которого также цитирует пресс-служба, компания "Микрон" ежегодно выпускает более 12 млн чип-модулей для национальных платежных карт, биометрических загранпаспортов и других электронных документов. В частности "Микрон" производит чипы для банковских карт "Мир", транспортной карты "Тройка", SIM-карты, чипы для маркировки (например, автомобильных шин, пластиковой и стеклянной тары, табачной продукции, медикаментов, оборудования) и прочих отраслей цифровой экономики.

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