Медведев договорился с Лукашенко продолжить работу по контрактам на поставку углеводородов

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев и президент Белоруссии Александр Лукашенко в телефонном разговоре во вторник "договорились продолжить работу по заключению контрактов по поставке углеводородов в Белоруссию". Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь председателя российского правительства Олег Осипов.

В пресс-службе кабинета министров РФ добавили, что Медведев и Лукашенко "обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и энергетической сферах, а также поздравили друг друга с наступающим Новым годом и Рождеством".

Президенты России и Белоруссии - Владимир Путин и Александр Лукашенко - 30 и 31 декабря провели два телефонных разговора, во время которых обсуждали поставки российской нефти в Белоруссию, а также вопросы поставок и транзита газа. Нынешнее газовое соглашение между Москвой и Минском должно прекратить свое действие с 1 января 2020 года. Ранее Лукашенко заявлял, что в 2020 году страна намерена закупить у РФ около 20 млрд куб. м газа и 24-25 млн тонн нефти. По итогам разговора с Путиным 30 декабря Лукашенко поручил правительству совместно с российской стороной подготовить промежуточный вариант условий поставок в республику нефти и газа в том случае, если субъекты хозяйствования не смогут договориться о поставках до 1 января.