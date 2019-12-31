Советник Трампа считает, что рост ВВП США в 2020 году составит 2-3%

НЬЮ-ЙОРК, 31 декабря. /ТАСС/. Глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро полагает, что 2020 год будет благоприятным для США в экономической сфере, рост ВВП составит от 2% до 3%. Об этом он сообщил во вторник в эфире телеканала СNBC.

"Я ожидаю, что 2020 год будет великолепным", - сказал Наварро. "Если говорить о прогнозах, я полагаю, что рост реального ВВП составит ближе к 3%, чем к 2%. Я предвижу, что Dow Jones будет на отметке не менее 32 000 пунктов", - добавил советник президента США Дональда Трампа.

Американский промышленный индекс Dow Jones по итогам торговой сессии в понедельник достиг отметки 28 462,14 пункта. За текущий год он вырос примерно на 22%.

Наварро отметил, что США и Китай, вероятнее всего, в январе 2020 года подпишут соглашение о первом этапе торговой сделки между сторонами. "Это, конечно, отличное начало, - констатировал он. - Но посмотрим, как будет развиваться ситуация".