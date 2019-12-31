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Минсельхоз хочет утвердить программу ввода в оборот сельхозземель

Программа может вступить в силу в марте 2020 года

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Министерство сельского хозяйства РФ предлагает утвердить государственную программу эффективного ввода земель сельскохозяйственного назначения, а также развития мелиоративного комплекса России. Соответствующий документ опубликован во вторник на портале проектов нормативных актов.

Планируемый срок вступления проекта в силу - март 2020 года. Реализация проекта будет осуществляться с 2021 по 2030 годы.

В настоящее время система ввода сельхозземель в оборот не содержит информации о качестве, составе и структуре собственности того или иного участка земли. Более того, существующая система не отвечает требованиям к анализу и эффективному управлению процессами вовлечения земель в сельскохозяйственный оборот, отмечает Минсельхоз.

Предлагаемая Минсельхозом программа разработана с целью обеспечения продовольственной безопасности РФ и развития агропромышленного комплекса страны, вовлечения земель сельскохозяйственного назначения в оборот. Она будет способствовать организации работ землеустройству во всех муниципальных образованиях, выявлению невостребованных земельных участков, а также предоставлению земель субъектам малого и среднего предпринимательства в сфере сельского хозяйства.

Для осуществления работ также предлагается создать единый институт для оперативного решения задач развития сельского хозяйства.

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