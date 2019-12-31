Роскосмос повысит зарплату строителям космодрома Восточный

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Строителей космодрома Восточный ожидает повышение зарплаты, сообщил во вторник глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу "Россия-24".

"Есть поручение президента, я подготовил и обсуждал с ним этот вопрос, он меня поддержал. Главгосэкспертиза совместно с Роскосмосом и Минстроем пересматривает основные расценки с тем, чтобы прежде всего люди получили достойную заработную плату", - сказал Рогозин.

По его словам, Роскосмос не заинтересован в удорожании стройки, поскольку "бюджетных денег больше не будет". "Но расценки должны быть, конечно, разумными. Когда с 2014 года они не менялись, и когда, например, зарплата рассчитывается из 14 тыс. рублей для строителя на Восточном, слушайте - это ничего не построишь никогда", - подчеркнул глава Роскосмоса.

Сейчас на Восточном строится вторая очередь космодрома под старты ракет-носителей "Ангара".