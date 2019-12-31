В новый год с транзитом газа. Украина и Россия избежали кризиса в последний момент

КИЕВ, 1 января. /ТАСС/. Украина начинает новый год с новым контрактом на транзит российского газа в Европу, который был заключен вечером 30 декабря, за сутки до истечения срока прежнего соглашения. За десятилетие после подписания предыдущего контракта 19 января 2009 года отношения двух стран в газовой сфере переживали не единожды взлеты и падения. Газовый кризис 2009 года, истоки Одним из факторов, спровоцировавших "газовую войну" в начале 2009 года, стало наличие посредника в торговле газом между Украиной и РФ - швейцарской компании "Росукрэнерго" (РУЭ), в которой 50% принадлежало "Газпрому", а остальные акции - украинским бизнесменам Дмитрию Фирташу и Ивану Фурсину. Компания создавалась для торговли центральноазиатским газом на рынке Украины, Восточной и Центральной Европы. С 1 января 2005 года она начала поставки туркменского газа на Украину и в Польшу, а с 1 января 2006 года она стала поставлять также и российский газ.

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Схема поставок на Украину выглядела так: "Росукрэнерго" (РУЭ) продавала компании "Нафтогаз Украины" так называемый "смешанный" (российский и среднеазиатский) газ, поступавший из РФ, "Нафтогаз" затем рассчитывался с РУЭ, а последняя - с "Газпромом". На декабрь 2008 года РУЭ закачала в подземные хранилища Украины (ПХГ) 11 млрд куб. м газа, не рассчитавшись за него с "Газпромом". Сумма долга составляла $2,4 млрд, при этом "Нафтогаз" подчеркивал, что ничего не должен ни РУЭ, ни "Газпрому". Переговоры премьера Украины Юлии Тимошенко с РФ об условиях поставок газа на 2009 год были сорваны - третий украинский президент Виктор Ющенко отозвал украинскую делегацию с переговоров в Москве. Он заявил, что Киев не устраивает предполагаемая стоимость поставок газа в размере $235 за 1 тыс. куб м (до этого она составляла $179,5), а также сохранение ставки транзита российского газа в ЕС на уровне $1,7 за 1 тыс. куб. м на 100 км. Позже Тимошенко обвинила Ющенко в том, что он был заинтересован в сохранении компании-посредника на газовом рынке с целью личного обогащения, а также в том, что он действовал в интересах совладельцев РУЭ. Ющенко эти нападки отвергал. Так как долг перед "Газпромом" не был погашен, поставки газа на Украину были сокращены с 1 января 2009 года на примерно 100 млн куб. м в сутки, на объем, предназначенный для потребностей Украины. То есть с этого времени импорт газа в страну был прекращен. Ющенко и Тимошенко обвинили друг друга в возникшей ситуации. Со 2 января "Нафтогаз" заявил, что начал несанкционированный отбор транзитного газа и мотивировал свои действия необходимостью технически обеспечить поставки топлива из России в Европу. В ответ Москва обвинила в Киев в краже газа. Через несколько дней о сокращении объемов поставок сообщали почти все европейские страны-получатели российского газа. Своего пика конфликта достиг 7 января, когда транзит в Европу был прекращен полностью. Казалось бы, тупиковую ситуацию удалось преодолеть 19 января в результате переговоров на разных уровнях, в том числе с участием Еврокомиссии. По итогам встреч премьеров Украины и РФ компании "Нафтогаз" и "Газпром" подписали 10-летние прямые контракты по транзиту и поставкам газа на Украину, без участия компаний-посредников. Было установлено, что транзитная ставка в 2009 году сохраняется на уровне $1,7 за 1 тыс. куб. м на 100 км, а с 2010 года она рассчитывается по оговоренной контрактом формуле. Впервые формульный принцип также применялся для расчета цены импортного газа для Украины, исходя из так называемой базовой европейской цены на уровне $450 за тыс. куб. м, и в зависимости от цен на газойль и мазут. На 2009 год действовала скидка на газ для Украины на уровне 20%. Стороны также приняли взаимные обязательства: в год "Газпром" обещал прокачивать не менее 110 млрд куб. м газа, а "Нафтогаз" приобретать не менее 52 млрд. куб м. топлива. В контракте предусматривался принцип "бери или плати" - обязательство оплачивать определенные объемы газа, даже если они фактически не были выбраны. В случае недобора газа в объеме 6% и более месячного объема поставок Киев должен был выплачивать штрафы в размере 300% от его стоимости в зимний период и 150 % - в летний. Аналогичное условие по штрафам касалось поставщика газа, если он недопоставил газ в объеме 6% и более за месяц. Транзитные поставки газа были возобновлены с 20 января. При этом, по разным оценкам, "Газпром" потерял около $1 млрд из-за того, что не смог в январе поставлять газ в Европу в должных объемах. Премьер Тимошенко отмечала, что скидка в размере 20% на газ в 2009 году позволит Киеву сэкономить около $5 млрд. Ситуация с временным прекращением транзита газа в январе 2009 года в очередной раз актуализировала тему диверсификации поставок газа из России в ЕС по альтернативным маршрутам. Харьковские соглашения, приговор Тимошенко и арбитраж РУЭ Подписанный в январе 2009 года среднесрочный контракт на поставки газа был основан на рыночных принципах. С первого года действия договора средняя цена газа составила около $259,32 за 1 тыс. куб. м. С 2010 года цена стала расти, в том числе, из-за прекращения действия 20%-ной скидки.

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После прихода к власти на Украине в 2010 году президента Виктора Януковича новая власть попыталась снизить цену газа. 21 апреля в Харькове состоялись переговоры между Януковичем и президентом РФ Дмитрием Медведевым, завершившиеся подписанием так называемых Харьковских соглашений. Комплекс договоренностей предусматривал, что с 28 мая 2017 года пролонгируется на 25 лет (до 2042 года) межгосударственное соглашение о статусе и условиях пребывания Черноморского флота РФ в Крыму. Договоренности предусматривали, что по истечению 25 лет договор о базировании флота может продлеваться на пятилетние периоды, если ни одна из сторон не проинформирует письменно о прекращении действия договора. Стороны подписали дополнение к контракту купли-продажи газа от 2009 года об отмене штрафных санкций по недопоставке или недовыборке газа. В соглашении о пребывании ЧФ РФ на Украине было сказано, что при цене газа в $333 и выше скидка составит $100 на каждой тысяче куб. м, а если она будет меньше $333, то скидка составит 30%. В итоге среднегодовая цена газа для Украины в 2010 осталась на том же уровне, что и годом ранее, и составила $259,3. Несмотря на новые договоренности, формула определения цены на газ все больше не устраивала украинскую власть. Сменивший Тимошенко на посту премьер-министра Украины Николай Азаров заявил об "изменении реалий рынка" и о необходимости пересмотра базового значения и формулы определения цены. Украина присоединилась к Европейской энергетической хартии и приняла закон о рынке газа. В силу этого, заключил премьер, соглашение от 2009 года "не соответствует действующему законодательству Украины". В Киеве условия газовых контрактов начали называть "кабальными". Критика посыпалась в адрес экс-премьера Тимошенко, против которой 11 апреля 2011 года было открыто уголовное дело по обвинению в злоупотреблении служебным положением при подписании контрактов по газу с Россией в 2009 году. Спустя ровно полгода (11 октября) Печерский районный суд Киева приговорил ее к семи годам лишения свободы, а также постановил возместить более 1,5 млрд гривен (на то время $189,5 млн) ущерба, причиненного "Нафтогазу". На момент подписания контрактов в 2009 году принадлежащие РУЭ 11 млрд куб. м газа находились в ПХГ Украины, однако задолженность за их поставку "Газпрому" в размере $1,7 млрд не была погашена. Впоследствии российская сторона переуступила "Нафтогазу" право требования долга, за что украинская компания заплатила "Газпрому" живыми деньгами указанные $1,7 млрд. Эта сделка была выгодна как РФ, поскольку фактически была погашена задолженность за газ со стороны Украины, так и Киеву, так как "Нафтогаз" купил 11 млрд куб. м газа по "смешным" на то время $156 за тыс. куб. м, и теперь считал этот ресурс своим. Между тем, иного мнения было "Росукрэнерго". Компания обратилась в Стокгольмский арбитраж, где одержала победу. Суд обязал "Нафтогаз" вернуть РУЭ 11 млрд куб. м газа, а также дополнительно предоставить еще 1,1 млрд куб. м в качестве неустойки. В итоге РУЭ вернул "Нафтогазу" $1,7 млрд, а тот - газ в соответствии с решением арбитража. Очередная скидка на газ и новый виток напряженности Транзитные договоренности Украины и РФ исполнялись в полном объеме, но вопрос о цене газа все больше волновал Киев. Эта цена росла в соответствии с конъюнктурой на мировых рынках, в итоге стоимость российского газа для Украины в 2013 году превысила $400 за тыс. куб. м. По итогам заседания украинско-российской межгосударственной комиссии в Москве 17 декабря 2013 года "Нафтогаз" и "Газпром" заключили очередное дополнение к контракту купли-продажи газа. Оно предусматривало, что стоимость газа в первом квартале 2014 года будет снижена с более чем $400 до $268,5. Новая договоренность предполагала, что ежеквартально (до 10 числа первого месяца очередного квартала) будет подписываться допсоглашение, в котором предусматривается понижающий коэффициент, чтобы в итоге стоимость газа была на уровне первого квартала. А в случае срыва подписания допсоглашения цена газа устанавливалась в соответствии с базовой формулой без учета скидок.

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Ввиду тяжелого состояния украинской экономики тогда же президент Украины Виктор Янукович и президент России Владимир Путин договорились о выделении Киеву кредита на $15 млрд. Украина разместила первый выпуск еврооблигаций на Ирландской фондовой бирже в размере $3 млрд с купоном 5% годовых, которые выкупила Россия. Российский президент заявил о готовности и дальше идти навстречу украинским партнерам, но отметил необходимость перейти от постоянных дискуссий о цене газа к прагматической кооперации и надежному транзиту. Зимой 2013 - 2014 года на Украине вспыхнули массовые протесты, которые привели к отстранению от власти Виктора Януковича (суд Москвы в 2016 году признал эти события государственным переворотом). Эти события крайне негативно отразились на отношениях Украины и РФ, в том числе в газовой сфере. Правительство РФ денонсировало договоры, связанные с базированием ЧФ на территории Украины (Харьковские соглашения) в связи с воссоединением Крыма с Россией. В их число вошел и договор, касающийся скидки на газ. Таким образом, с 1 апреля 2014 года стоимость газа для Киева повысилась до $485. По оценкам российской стороны, долг Украины за поставленный газ по март включительно превысил $2,2 млрд, Москва требовала немедленно погасить его. Премьер-министр России Дмитрий Медведев отмечал тогда, что из-за льгот упущенная выгода России составила $11 млрд. В Киеве не согласились на повышение цены, заявив, что ее уровень должен сохраняться на отметке $268,5. Россия и Украина пытались разрешить спор в ходе консультаций с участием Еврокомиссии, но они не увенчались успехом. 16 июня "Газпром" ввел режим предоплаты за газ. Поставки газа на Украину были прекращены, а транзит через газотранспортную систему (ГТС) страны продолжался в объеме около 185 млн куб. м в сутки. На это время Россия оценивала долг Киева за газ в размере почти $4,5 млрд. Международный коммерческий арбитраж и антимонопольный штраф 16 июня 2014 года "Газпром" подал иск в Международный арбитражный суд Стокгольма против "Нафтогаза" в связи с ненадлежащим исполнением контракта купли-продажи газа от 2009 года, потребовав взыскать $4,5 млрд долга. Украинская компания в тот же день подала встречный иск. В нем "Нафтогаз" просил вернуть ему около $6 млрд, которые компания якобы переплатила за топливо, поставленное с 20 мая 2011 года. В последующем встречные судебные требования неоднократно уточнялись, а суммы исков достигли десятков миллиардов долларов с каждой из сторон (по разным данным, требования "Нафтогаза" к "Газпрому" - до $27-28,3 млрд, а "Газпрома" к "Нафтогазу" - до $37-37,7 млрд).

"Нафтогаз" в октябре 2014 года подал новый иск против "Газпрома". Компания просила признать недействительными ряд положений контракта о транзите газа, включая положения о транзитном тарифе, на основании положений европейского конкурентного права и энергетического права. Сумма претензий украинской стороны по этой судебной линии превышала $10 млрд. С 19 февраля 2015 года Киев прекратил поставки газа на неподконтрольные территории Донбасса, ссылаясь на повреждения газопроводов. "Газпром" начал поставлять газ в Донбасс напрямую в счет поставок на Украину и предоплаты за ресурс за февраль. Спустя почти три года, 31 мая 2017 года, арбитраж вынес первое промежуточное решение, отклонив ключевое с точки зрения потенциального финансового урона требование российской стороны по положению контракта "бери или плати". Если бы оно было удовлетворено, то финансовые потери Киева составили бы $56 млрд, утверждали в украинской компании. Эта ситуация привела бы немедленно к банкротству "Нафтогаза". Кроме этого, суд, по сути, отменил запрет на реэкспорт газа Украиной, а также удовлетворил требование Киева о пересмотре цены на газ. Окончательное решение по контракту о купле-продаже было вынесено осенью того же года. В нем была подтверждена отмена принципа "бери или плати", снижен годовой объем обязательной закупки газа до 4-5 млрд на 2018-2019 годы, цена газа для Украины во втором квартале 2014 года снижена на 27% (с $485 до $352 за 1 тыс. куб. м). Суд также отклонил исковые требования "Нафтогаза" о компенсации около $14 млрд за якобы переплату за газ с мая 2011 года по 26 апреля 2014 года. По вердикту суда, Украине следовало уплатить более $2 млрд "Газпрому" за поставленный газ, а с 22 декабря в случае неуплаты на эту сумму начислялись проценты (0,03% в сутки). Отклонены были требования к Киеву погасить стоимость российского газа, поставляемого на неподконтрольные Украине территории Донбасса. 20 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решение по второму спору, касающемуся контракта о транзите. Суд обязал "Газпром" выплатить украинской стороне $4,63 млрд "за недопоставку согласованных объемов газа для транзита", а с учетом выплат "Нафтогаза" в адрес "Газпрома" $2 млрд по первому арбитражу, фактически присужденная сумма выплаты "Газпромом" составила $2,56 млрд. Суд не подержал требование "Нафтогаза" о пересмотре тарифа на транзит. Не была поддержана просьба Киева изменить контракт о транзите в соответствии с европейскими правилами. В октябре 2019 года в Апелляционном суде округа Свеа (Швеция) состоялись слушания по апелляции "Газпрома", которая была отклонена. Поскольку до 1 марта 2018 года украинской стороне не были перечислены средства, определенные арбитражем, на них стала начисляться пеня (по данным "Нафтогаза", около $500 тыс. в день), и летом того же года Украина начала предпринимать шаги по принудительному взысканию средств. Компания подала иски в суды Швейцарии, Великобритании, Нидерландов об аресте принадлежащих "Газпрому" активов. 20 апреля 2018 года "Газпром" направил в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма просьбу об арбитраже с требованием об изменении или расторжении контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа через территорию Украины "с целью восстановления баланса контрактных обязательств и устранения возникшей асимметрии ответственности сторон".

Строительство альтернативных газопроводов, таких как "Северный поток - 2", грозило Украине полным прекращением транзита российского газа с 1 января 2020 года, потерей около $3 млрд годовых доходов и обесцениванием ее ГТС. "Нафтогаз" вновь обращается в Стокгольмский арбитраж с исковыми требованиями на более $12,2 млрд. На этот раз основная сумма иска - это требование обязать "Газпром" выплатить примерно $11,8 млрд в качестве компенсации "Нафтогазу" за отказ пересмотреть транзитный тариф с 13 марта 2018 года по 31 декабря 2019 года. При этом одной из ключевых составляющих в расчете компенсации по транзитному тарифу является так называемая ускоренная амортизация украинской ГТС. Эта амортизация рассчитана исходя из предстоящего 30-летнего периода работы ГТС Украины при условии, что транзитных поставок из РФ не будет. Предполагалось, что решение по иску "Нафтогаза" арбитраж должен был вынести до конца 2021 года. Новые исковые требования "Нафтогаза" к "Газпрому" по транзиту газа глава Минэнерго РФ Александр Новак назвал "абсурдными". Не иначе как "абсурдными" в РФ считают присуждение "Газпрому" штрафа Антимонопольным комитетом Украины в феврале 2016 года за якобы злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа в 2009-2015 годах на 86 млрд гривен, а с учетом пени за невыплату сумма штрафа в итоге удвоилась до 172 млрд гривен (около $7,19 млрд при текущем курсе гривны к доллару на Украине). Киев начал процесс взыскания штрафа в 2017 году - были арестованы активы, долю в которых имеет "Газпром" (компании "Газтранзит", "Газпром сбыт Украина", "Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины", "Институт ЮЖНИИГИПРОГАЗ"). Пятый год без прямых поставок газа 25 ноября 2015 года Украина прекратила прямые закупки газа у России, перестав вносить за него предоплату. Еще в 2012-2013 годах импорт газа в так называемом реверсном режиме через Польшу и Венгрию был организован частными структурами, но затем он был приостановлен из-за неблагоприятной ценовой конъюнктуры. В 2014 году после госпереворота на Украине и резкого ухудшения отношений с Россией к этой схеме было решено вернуться якобы для диверсификации поставок. 15 апреля газ на Украину пошел через Польшу, его начала продавать германская компания RWE. Затем такие поставки были возобновлены через Венгрию и налажены через Словакию. В РФ подчеркивали, что фактически так называемый реверс невозможен из-за особенностей газотранспортной инфраструктуры на границе Украины и стран ЕС, и что фактически Киев оформляет российский транзитный газ как импортированный из стран ЕС. "Если посмотреть на карту ГТС Украины, нетрудно понять, что вся газотранспортная система рассчитана на работу в одном направлении, и технических возможностей физического осуществления обратных поставок нет", - отмечал глава "Газпрома" Алексей Миллер. Он подчеркивал, что если речь идет о каком-то виртуальном реверсе, то возникает вопрос законности таких поставок. В 2018 году глава Минэнерго России Александр Новак заявлял, что по документам этот газ является "европейским", тогда как фактически "молекулы российские". Возможные размеры переплат Киева за реверс российского газа вместо прямых поставок озвучил внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач, ссылаясь на материалы журналистского расследования. "Украина за пять лет, по самым скромным подсчетам экспертов, переплатила почти $1,5 млрд за так называемый европейский газ. Большая часть этой суммы осела в карманах организаторов схемы и, предположительно, чиновников "Нафтогаза", - сказал депутат на пресс-конференции 17 декабря 2019 года. Депутат сообщил, что за три с половиной года (в период с 2015 года по 2018 год) средняя цена газа в Европе составляла около $210 за 1 тыс. куб. м, тогда как "Нафтогаз" приобретал его по средней цене в $245, так что разница составила $35 за 1 тыс. куб. м. А с июля 2018 года по апрель 2019 года средняя цена газа в ЕС была $238,5 за тыс. куб. м, в то время как Украина импортировала ресурс по $288,5 в среднем, и переплата составила $50 за 1 тыс. куб м. Долгая дорога к компромиссам Обсуждение возможностей продления транзита газа после 2019 года началось на уровне группы экспертов высокого уровня летом 2018 года. 19 июля в Берлине состоялись трехсторонние консультации в формате Украина - Россия - Еврокомиссия (ЕК).

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После переговоров министр энергетики РФ Александр Новак не исключил возможность мирового соглашения между компаниями, стороны договорились продолжить переговоры осенью. Возглавлявший украинскую делегацию министр иностранных дел Павел Климкин категорически отверг вариант мирового соглашения и заявил, что Киев ожидает от России выполнения решений Стокгольмского арбитража. На первых порах встречи не приносили результатов. Еврокомиссия вышла с предложением о заключении 10-летнего транзитного контракта, в котором были бы зафиксированы обязательные объемы прокачки через Украину в объеме 60 млрд куб. м в год с возможностью их увеличения до 90 млрд куб. м. Киев согласился с этим и предложил, чтобы такой договор на основании европейского законодательства заключил новый оператор ГТС Украины, который на тот момент находился в процессе создания. Еще несколько лет назад в рамках договоренностей с Европейским энергетическим сообществом Украина обязалась к 1 января 2020 года осуществить так называемый анбандлинг "Нафтогаза", то есть разделить транспортировку, добычу и хранение газа. В сентябре 2019 года правительство Украины утвердило окончательную модель, по которой новому предприятию "Оператор ГТС Украины" передается все имущество, связанное с транзитом газа, кроме подземных хранилищ. Переговорщики от Украины потребовали от "Газпром" уплатить около $3 млрд (с учетом процентов) по решению Стокгольмского арбитража, а также заключить долгосрочный контракт. Российская сторона выдвинула в качестве условий отказ от взаимных претензий в судах, отмену антимонопольного штрафа. При этом российская сторона высказала готовность продлить действующий транзитный контракт на новый срок (предположительно на год), однако Киев был не согласен с таким коротким сроком. Возможную запасную схему транзита предлагал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко - это так называемый своп газа. В этом случае РФ передает Украине определенные объемы газа на границе двух стран, после этого Киев передает иностранным партнерам точно такой же объем на своей западной границе. По состоянию на начало осени этого года реальных сдвигов в позициях сторон не отмечалось, что вызывало пессимизм не только в Киеве, но и в ЕС. На Украине угрозу прекращения транзита называли очень вероятной и подсчитывали потенциальные убытки для экономики. Мощный толчок для достижения компромисса по газовой тематике придала личная встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина, которая впервые состоялась в Париже 9 декабря в рамках саммита "нормандской четверки". Зеленский заявил по ее итогам, что на ней удалось разблокировать вопрос по транзиту газа. После этого начались многочисленные встречи как в трехстороннем формате и на уровне украинской и российской делегаций. Переговорными площадками выступили Берлин, Брюссель, Вена и Минск.