Сбербанк обобщит новогодние траты россиян в индексе Деда Мороза

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Сбербанк России обработает более 1 млрд транзакций клиентов банка для составления индекса Деда Мороза и Снегурочки, который позволит сравнить предновогодние расходы мужчин и женщин, результаты исследования будут опубликованы 13 января в канун Старого Нового года. Об этом сообщила во вторник пресс-служба банка.

"Сбербанк представляет специальный новогодний проект- индекс Деда Мороза и Снегурочки, который отражает траты мужчин и женщин в период с 15 по 31 декабря 2019 года. Для систематизации информации будет использоваться массив данных, включающий в себя более 1 млрд транзакций", - сообщила пресс-служба.

Индекс Деда Мороза и Снегурочки покажет траты по разным категориям расходов. Сбербанк планирует публиковать индекс Деда Мороза и Снегурочки ежегодно, сообщила пресс-служба.