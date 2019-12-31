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Россия и Белоруссия продлили контракты на год и определили цену газа на два месяца

Объемы поставок и транзита в следующем году сохранены на уровне 2019 года

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Россия и Белоруссия подписали протокол о ценах на газ на январь-февраль 2020 года и дополнения к контрактам на транзит и поставку топлива, продлевающие их до 2021 года, говорится в сообщении "Газпрома".

"[Председатель правления "Газпрома"] Алексей Миллер и [посол республики Белоруссия в России] Владимир Семашко подписали протокол о ценах на газ для Республики Беларусь на январь и февраль 2020 года", - говорится в нем. Также подписаны дополнения к контрактам на транзит и поставку газа с "Газпром трансгаз Беларусь", продлевающие их до 2021 года.

"Согласно подписанным документам, контрактные объемы поставок и транзита в 2020 году сохранены на уровне 2019 года", - отмечается в сообщении.

Теги
БелоруссияРоссияМиллер, Алексей Борисович
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