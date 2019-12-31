Всемирной торговой организации исполнилось 25 лет

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Всемирной торговой организации (ВТО) 1 января 2020 года исполнилось 25 лет с момента ее основания. Россия присоединилась к ВТО в 2012 году.

Согласно официальной информации на сайте ВТО, основной целью организации является обеспечение предсказуемой и свободной торговли. В функции ВТО входят контроль за выполнением торговых соглашений, заключенных между ее членами, организация и обеспечение торговых переговоров среди членов ВТО, разрешение торговых споров.

Присоединение России к ВТО

В настоящий момент в ВТО входят 164 государства, Россия стала полноправным членом ВТО 22 августа 2012 года - спустя почти 17 лет с момента основания организации. Как поясняет завкафедрой торговой политики Института торговой политики (ИТП) ВШЭ, кандидат экономических наук Максим Медведков, который курировал в Министерстве экономического развития тему присоединения России к организации, переговоры о вступлении России ВТО продолжались так долго, потому что "никто не хотел уступать". По его словам, переговоры шли об условиях доступа на российские рынки товаров и услуг, об условиях доступа к ресурсам, о деятельности госкомпаний и о многих других принципиально важных для России вопросах.

Для участия в деятельности ВТО предусматриваются индивидуальные особенности каждой страны, поэтому при присоединении целый ряд производителей внутри государства получают ограничения, которые могут нести за собой экономические потери, говорит завкафедрой международной коммерции Высшей школы корпоративного управления (ВШКУ) РАНХиГС, доктор экономических наук Владимир Саламатов, руководивший с 2010 по 2011 годы в ранге замглавы Минпромторга рабочей группой по присоединению России к ВТО в части соглашения по техническим барьерам в торговле. По его словам, минимизация этих экономических потерь для отечественных производителей является предметом переговоров государства при присоединении к организации.

"И в нашей стране были отрасли, которые в условиях открытых рынков, очевидно, имеют меньшие конкурентные преимущества, чем в условиях закрытых. Это касается как производителей машиностроительной продукции, так и сельскохозяйственной продукции, и ряда других отраслей. Поэтому ничего удивительного, что процесс присоединения занимает достаточно долгий период", - резюмирует эксперт.

Взгляд России

Минэкономразвития России отмечает, что развитие ВТО определяется трансформацией международной торговли, которая наблюдается в настоящее время. "Меняется структура и география распределения добавленной стоимости, растет доля торговли промежуточной продукцией, доступ к технологиям играет все более определяющее значение для эффективной интеграции экономики в мировую торговую систему. Появляются новые сферы торговли, пока не урегулированные на международном уровне", - указывают в министерстве.

Одна из задач реформы ВТО - выработка решений для обеспечения оперативного и максимально эффективного реагирования организации на соответствующие вызовы и тенденции, добавляют в Минэкономразвития. Россия активно продвигает собственные инициативы на площадке организации, в частности, в сфере усиления прозрачности применяемых членами ВТО тарифов на сельскохозяйственные и промышленные товары, обеспечения учета интересов микро-, малых и средних предприятий в процессах разработки новых нормативных правовых актов.

Кризис ВТО

Последние торговые войны, которые ведутся, с одной стороны, между Китаем и США, с другой - между Западом и Россией в виде взаимных экономических санкций, говорят о том, что все договоренности и цели создания ВТО, существовавшие еще два десятилетия назад, пришли к кризисному состоянию, и это требует корректировки работы, считает Саламатов.

По его словам, Россия, присоединившись в 2012 году к ВТО, надеялась, что в рамках деятельности этой организации сможет нормализовать российское законодательство и получить права на международном рынке. "То, что произошло позднее, когда вступили в силу западные санкции с 2014 года, и они только наращивались, - наступил определенного рода кризис в этих отношениях", - сказал экономист.

Медведков отметил, что непросто объединить более 160 государств общей идеей, а согласовать обязывающий договор о правилах торговли еще сложнее. Существующие правила допускают отказ от принципа консенсуса, таким образом, правила будут вырабатываться в пользу стран с невысоким уровнем дохода и технологического развития.

"Поэтому все чаще обсуждаются проекты договоров с ограниченным количеством участников, имеющих схожие взгляды на суть будущего договора. Остальные смогут к нему присоединиться, если они сочтут это выгодным. Скорее всего, ВТО будет развиваться именно таким путем", - считает завкафедрой торговой политики ИТП ВШЭ.

Кроме того, существует угроза устройству международной торговли со стороны нынешней администрации США, добавил Медведков. "При [президенте США Дональде] Трампе стали проводить торговую политику, основанную на давно забытом принципе эффективной взаимности. Их интересует не столько соблюдение правил международной торговли, сколько складывающийся с отдельными странами баланс торговых выгод и потерь", - полагает эксперт.

Повестка ВТО

"Главный вопрос в повестке такой международной организации (ВТО - прим. ТАСС) должен заключаться в том, что нужно понять отношение данной организации к тем торговым войнам и экономическим санкциям, которые страны стали применять достаточно широко, опираясь на принцип угрозы требованиям национальной безопасности, трактуя эти положения достаточно широко", - уверен Саламатов.

Он добавил, что как только страны поймут необходимость определенного отношения к этим санкциям и передачи части ответственности ВТО, перспективы будут более очевидны. По его мнению, пока они являются неочевидными.

"Существующая модель многосторонней торговой системы, скорее всего, серьезно изменится. Правила ВТО уже сейчас не всегда могут обслуживать новые направления торговли, например, цифровую, где товар физически не проходит через таможню", - отмечает Медведков.

Экономист также напомнил, что летом 2020 года в Нур-Султане пройдет очередная конференция министров стран - членов ВТО, от которой во многом зависит вектор развития многосторонней системы. "Каким он будет - узнаем через несколько месяцев. Но при любом раскладе ВТО сохранится, хотя бы потому, что никто пока не придумал ничего более рационального", - не сомневается эксперт.

По оценке Минэкономразвития, сейчас на повестке организации вопрос налаживания эффективной работы механизма по разрешению торговых споров, обеспечение своевременного и неукоснительного выполнения членами ВТО своих обязательств в организации, оптимизация работы регулярных рабочих органов ВТО, продвижение переговорных процессов на площадке организации.

Работа апелляционного органа

На площадке ВТО действовал апелляционный орган для решения торговых споров, однако с 10 декабря 2019 года он перестал функционировать в связи с блокировкой США назначения его новых арбитров. ЕС обсуждает с рядом стран создание временного механизма по арбитражному разрешению споров ВТО.

Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин сообщил, что министерство изучает проект соглашения с Евросоюзом (ЕС) о двустороннем апелляционном механизме разрешения споров на основе правил ВТО. Министр отмечал, что планирует встретиться в январе в Давосе с новым еврокомиссаром по торговле Филом Хоганом и обсудить дальнейшие шаги по работе апелляционного органа Всемирной торговой организации.

ВТО создана 1 января 1995 года на основе Генерального соглашения о тарифах и торговле, заключенного в 1947 году. Штаб-квартира организации находится в Женеве.