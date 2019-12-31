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В России ограничили проценты и штрафы по потребительским кредитам

С этого года они не могут превышать сумму предоставленного кредита более чем в 1,5 раза

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Проценты и штрафы по потребительским кредитам с 1 января 2020 года не могут больше превышать сумму предоставленного кредита более чем в 1,5 раза. Соответствующий закон президент РФ Владимир Путин подписал в декабре 2018 года.

В основном, это будет касаться кредитов, взятых в микрофинансовых организациях, так как ограничение действует для потребкредитов сроком на год.

Закон вступал в силу постепенно. В частности, после вступления закона в силу процентная ставка по потребительскому кредиту не могла превышать 1,5% в день, а с июля 2019 года быть более 1%.

Помимо этого, с начала 2020 года вводится запрет на начисление процентов, неустойки, штрафа, пени, платежей за услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату, и иных мер по договору потребительского кредитования. Эта норма действует, если срок возврата по займу на момент его заключения не превышает один год после того, как сумма начисленных процентов и иных мер ответственности достигнет полуторакратного размера суммы предоставленного потребкредита или займа.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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