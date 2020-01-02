В России снизили ставку НДПИ на добычу редких металлов

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Ставка налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при разработке месторождений редких металлов с 2020 года снижается с 8% до 4,8%. Как ожидается, это будет стимулировать добычу, например, редкоземельных элементов, на мировом рынке которых Россия занимает всего 2%.

Закон, который президент РФ Владимир Путин подписал в августе 2019 года, относит к редким 36 металлов. Кроме 16 редкоземельных элементов (то есть скандия, иттрия, лантана и лантаноидов, кроме прометия), это, в частности, титан, литий и галлий. Часть таких металлов, например германий и рений, за редкими исключениями не образуют собственных месторождений, поэтому закон распространяет пониженную ставку НДПИ и на попутную добычу этих элементов.

Редкие металлы активно используются в различных высокотехнологических отраслях - от производства батареек и смартфонов до оборонной и атомной промышленности, а своим названием обязаны не столько редкостью, сколько сложностью и дороговизной их добычи.

Помимо снижения ставки НДПИ, для стимулирования добычи стратегически важных редких металлов закон предусматривает применение понижающего коэффициента 0,1 в течение 10 лет с начала разработки (до истечения 120 налоговых периодов). Как отмечалось в пояснительной записке к проекту закона, это позволит окупить инвестиции с минимальной ставкой доходности на вложенный капитал - 10%.

Как пояснял глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин, снижение ставки НДПИ позволит, например, обеспечить эффективность освоения Томторского месторождения в Якутии. Оно является одним из крупнейших в мире с прогнозными ресурсами в 154 млн тонн руды с высоким содержанием оксидов десяти редкоземельных элементов, в том числе ниобия, тербия, иттрия и скандия.

Сейчас месторождение контролирует совместное предприятие группы ИСТ и кипрской Zaltama Holding, которая в августе выкупила блокпакет в СП у Ростеха. Томтором интересуется крупнейший в России производитель серебра Polymetal (27% акций которого владеет группа ИСТ), причем другие редкоземельные проекты компанию, по словам ее главы Виталия Несиса, не интересуют.

Зачем это нужно?

Россия занимает четвертое место в мире по запасам редкоземельных металлов, но на нее, по данным Геологической службы США, приходится около 2% мировой добычи, пояснила ТАСС младший директор аналитической группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Ratings Юлия Бучнева. Лидер на рынке - Китай, чья доля составляет порядка 80%.

"Снижение ставки НДПИ, особенно в первые 10 лет с начала добычи, повысит доходность проектов, что, соответственно, может быть одним из факторов принятия решения в пользу разработки того или иного отдельного проекта или направлению ресурсов диверсифицированным производителем, для которого редкоземельные металлы являются побочным продуктом", - считает Бучнева.

Тем не менее, отметила она, ставка налога не является решающим фактором для подобных проектов (в отличие, например, от нефтегазовой отрасли). "Рынок редкоземельных металлов достаточно узкий, цена на них более волатильна, чем на другие металлы: например, спотовая цена на карбонат лития в конце 2017 года достигала $25 за 1 кг, а сейчас он торгуется на уровне $8 за 1 кг из-за более быстрого, чем ожидалось, ввода новых мощностей", - пояснила аналитик.

Другая проблема - чисто географическая. Как уточнила Бучнева, "многие месторождения расположены в регионах со сложными климатическими условиями". С ней согласен старший директор - руководитель группы оценки рисков устойчивого развития группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов. По его словам, крупные месторождения из-за неудачного расположения не разрабатывались без дополнительных стимулов.

Каким будет результат?

Бучнева полагает, что наибольший эффект снижение ставки НДПИ окажет на новые проекты, такие как Томтор и Зашихинское месторождение в Иркутской области. Но в целом в отсутствие дополнительных слагаемых, таких как коэффициент выработанности месторождений в нефтяной отрасли, влияние закона будет положительным для всех компаний, разрабатывающих редкоземельные проекты.

"Будем надеяться, что предложенные меры позволят ускорить добычу этих материалов", - поддержал аналитика Fitch Худалов из АКРА. Он особо отметил стимулирование добычи лития, важного для автомобильной, атомной и военной промышленности.

Закон разрабатывался с 2016 года, и его утверждения ждали все в отрасли, напомнил Руслан Димухамедов, директор по развитию бизнеса "Атомредметзолото" (горнорудный дивизион Росатома, реализующий в том числе ряд не связанных с ураном проектов, включая попутную добычу скандия).

"Безусловно, снижение ставки НДПИ, как и льготный коэффициент при его исчислении для новых предприятий, положительно скажется на развитии отрасли. Это обеспечит поддержку предприятий на ключевых этапах становления, связанных с отладкой технологических процессов, формированием каналов сбыта, а также существенно облегчит нагрузку по долговому финансированию", - сказал он.

При этом Димухамедов отметил, что стимулировать добычу редких металлов в России следует и другими мерами: целевой поддержкой импортозамещения, льготным кредитованием проектов и субсидированием развития инфраструктуры, а также целевой подготовкой специалистов.