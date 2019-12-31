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Закон о классификации регионов по уровню долговой устойчивости вступил в силу

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Закон, который вводит классификацию субъектов РФ и муниципальных образований по уровню долговой устойчивости, вступает в силу с 1 января 2020 года. Документ также устанавливает ограничение на обслуживание долга на уровне 10% от общего объема расходов бюджета региона. Президент России Владимир Путин подписал его в начале августа 2019 года.

Закон разрабатывает единый подход к разделению государственного (муниципального) долга на внешний и внутренний для всех публично-правовых образований исходя из валюты долговых обязательств. Отнесение соответствующих обязательств субъектов РФ и муниципальных образований к внешнему долгу связано с тем, что по этим обязательствам заемщик несет валютные риски.

Кроме того, документ дает новое определение реструктуризации государственного (муниципального) долга, основанное на толковании в международной практике.

Также закон совершенствует систему оценки долговой устойчивости субъектов РФ и муниципальных образований, закрепляя более широкий перечень показателей долговой устойчивости и пересматривая установленные пороговые значения применяемых показателей. Закон устанавливает правила классификации указанных публично-правовых образований по группам долговой устойчивости.

Для субъектов РФ и муниципальных образований ужесточается ограничение объема расходов на обслуживание долга. Предельное значение показателя снижается с 15% до 10%, а годовая сумма платежей по погашению и обслуживанию долга устанавливается на уровне до 20% общего объема налоговых, неналоговых доходов бюджета и дотаций из бюджетов бюджетной системы РФ.

Оценка долговой устойчивости регионов

Согласно закону, Минфин и финансовые органы субъектов РФ займутся оценкой состояния долговой устойчивости субъектов РФ и муниципальных образований по установленному перечню показателей долговой устойчивости. В зависимости от уровня долговой устойчивости субъекты РФ будут классифицироваться по группам риска: заемщики с высоким, средним или низким уровнем долговой устойчивости. Субъекты РФ (муниципальные образования) с высоким уровнем долговой устойчивости освобождаются от необходимости согласования с Минфином и финансовым органом субъекта РФ программ государственных (муниципальных) заимствований и гарантий.

Субъекты РФ (муниципальные образования), отнесенные к группе заемщиков со средним уровнем долговой устойчивости, обязаны согласовывать с соответствующим финансовым органом программы государственных (муниципальных) заимствований и гарантий, а также предоставлять ему проект основных направлений долговой политики.

Субъекты РФ (муниципальные образования), отнесенные к группе заемщиков с низким уровнем долговой устойчивости, вправе осуществлять рыночные заимствования только в целях рефинансирования долга. Помимо обязанности согласования с Минфином программ государственных (муниципальных) заимствований и гарантий, а также проекта основных направлений долговой политики, они будут обязаны утверждать и реализовывать согласованный с Минфином план восстановления платежеспособности.

Позиция регионов

Как пояснили ТАСС в пресс-службе администрации Псковской области, власти региона согласны со снижением ограничения объема расходов на обслуживание долга. "Министерство финансов РФ в 2019 году отнесло Псковскую область по уровню долговой устойчивости к третьей группе. <…> Государственный долг Псковской области и расходы на его обслуживание на 2021 и 2022 годы утверждены в пределах, установленных бюджетным кодексом 20%. Псковская область согласна со снижением ограничений объема средств, направляемых на погашение основного долга и обслуживание государственного долга области до 20% при условии, что не будет расти ключевая ставка Центробанка и не будет снижаться Псковской области дотация из федерального бюджета", - отметили в пресс-службе администрации региона.

В пресс-службе администрации Смоленской области ТАСС сообщили, снижение ограничения объема расходов на обслуживание долга и ограничение годовой суммы платежей по погашению долга позволит проводить взвешенную долговую политику, регулировать объем и структуру долга, привлекать кредитные ресурсы от кредитных организаций по минимальным процентным ставкам, проводить мероприятия, направленные на снижение процентных ставок по уже действующим обязательствам.

По словам исполняющего обязанности заместителя председателя правительства - начальника финансового управления Еврейской автономной области Андрея Садаева, снижение допустимого уровня расходов на обслуживание долговых обязательств субъекта РФ в общем объеме расходов до 10% является целесообразным, поскольку установленный порог в 15% необоснованно завышен. "Данный показатель в Еврейской автономной области по результатам исполнения областного бюджета никогда не превышал 4%. Значительного изменения данного показателя в будущих периодах также не ожидается", - сказал Садаев.

Как отмечает первый заместитель председателя правительства Ленинградской области - председатель комитета финансов Роман Марков, совершенствование долговой и кредитной политики остается одним из ключевых направлений повышения эффективности управления средствами бюджета региона. "Мы уверенно двигаемся в этом направлении и добились того, что уровень государственного долга в регионе один из самых низких в стране и составляет 2,2% от доходов бюджета", - подчеркнул он.

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