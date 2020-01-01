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Санкции в отношении России
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Суд в США отменил штраф ExxonMobil на $2 млн за нарушение санкций против России

Штраф признан неправомерным
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© AP Photo/Richard Drew

НЬЮ-ЙОРК, 1 января. /ТАСС/. Федеральный суд Северного округа штата Техас во вторник постановил, что власти США неправомерно начислили нефтегазовой компании ExxonMobil Corporation штраф в размере $2 млн за нарушение санкций против России. Об этом свидетельствуют материалы, поступившие в электронную базу суда.

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Судья Джейн Бойл приняла решение в пользу ExxonMobil. Как отмечается в постановлении, суд удовлетворяет ходатайство компании о том, чтобы с нее не взыскивали данный штраф. Он признан неправомерным и отменен.

Министерство финансов США заявило в июле 2017 года, что начислило ExxonMobil штраф в размере $2 млн под предлогом нарушения компанией введенных ранее Вашингтоном антироссийских санкций. По версии представителей ведомства, нарушение санкций произошло в мае 2014 года, когда руководители дочерних структур ExxonMobil подписали контракты, касающиеся нефтегазовых проектов в России, с президентом компании "Роснефть" Игорем Сечиным. В Минфине США отмечали, что в апреле 2014 года против Сечина были введены ограничительные меры в связи с событиями на Украине.

Представители американской компании в июле 2017 года заявили, что она оспорит действия Минфина США в суде. В ExxonMobil подчеркивали, что Минфин США в мае 2014 года не запрещал деловое взаимодействие с Сечиным, если оно касается не его "личных дел", а "Роснефти". Представители ExxonMobil отмечали, что Управление по контролю над иностранными активами Минфина США "пытается задним числом обеспечить соблюдение новой интерпретации" санкций, введенных прежде американской администрацией в отношении России из-за конфликта на Украине.

Судья Бойл согласилась с доводами ExxonMobil. В ее постановлении констатируется, что власти США не представили американской компании достаточных разъяснений относительно деловых связей с Сечиным. Как отметили представители ExxonMobil, вердикт суда подтверждает, что компания в полной мере выполнила требования властей США, касающиеся санкций.

Теги
СШАРоссияСанкции в отношении России
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