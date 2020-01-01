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Китай объявил о временном снижении пошлин на импорт ряда товаров

Среди таких товаров - замороженная свинина, некоторые фрукты, апельсиновый сок

ПЕКИН, 1 января. /ТАСС/. Власти Китая объявили о временном снижении пошлин на импорт более чем 850 товаров. Эта мера вступает в силу со среды, то есть с первого дня нового года. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая CCTV.

"Китай приступает к временному введению пошлин на более чем 850 наименований импортных товаров, которые будут ниже,... согласно статусу наиболее благоприятствуемой нации", - говорится в сообщении.

Целью меры является расширение и оптимизация структуры импорта, стимулирование его потенциала, отмечается в циркуляре, опубликованном Государственным управлением таможенных тарифов при Госсовете КНР.

Среди товаров, которые будут облагаться пошлинами по новым ставкам, - замороженная свинина, некоторые фрукты, апельсиновый сок. Нулевые ставки вводятся на фармацевтическую продукцию, содержащую алкалоиды, и сырье для производства новых лекарств от диабета.

Китай также будет применять меры по снижению пошлин в торговле со странами, с которыми подписаны соглашения о зонах свободной торговли. Среди них, говорится в сообщении CCTV, Грузия, Исландия, Республика Корея, Коста-Рика, Новая Зеландия, Пакистан, Перу, Швейцария.

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