Курортный сбор с января будут взимать в 11 районах Кубани

КРАСНОДАР, 1 января. /ТАСС/. Ейское городское, Должанское сельское и Тенгинское сельское поселения Краснодарского края включены в эксперимент по курортному сбору. Таким образом число муниципалитетов с действующим курортным сбором увеличилось до 11, сообщили в Министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

Курортный сбор на Кубани взимается с середины 2018 года, сейчас он введен в восьми населенных пунктах: Анапе, Геленджике, Горячем Ключе, Сочи, в Шепсинском, Небугском, Новомихайловском, Джубгинском сельских поселениях. Размер курортного сбора составляет 10 рублей. Средства от курортного сбора направляют на благоустройство территорий в данных населенных пунктах.

"С 1 января 2020 года в эксперимент по взиманию курортного сбора включаются следующие муниципальные образования: Ейское городское и Должанское сельское поселения Ейского района, Тенгинское сельское поселение Туапсинского района", - сказали в министерстве.

В бюджет Краснодарского края с начала реализации эксперимента по курортному сбору поступило свыше 334 млн рублей, в том числе 109 млн рублей, собранные в 2018 году. Более 200 млн рублей было собрано в 2019 году в Сочи, средства направили на благоустройство города.