Глава "Оператора ГТС Украины" сообщил об успешном начале работы компании

КИЕВ, 1 января. /ТАСС/. Компания "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) успешно начала работу и транспортирует газ в соответствии с подписанными договорами. Об этом в среду сообщил глава компании Сергей Макогон.

"Первая ночь "Оператора ГТС Украины" прошла в штатном режиме. Проработали все номинации по транзиту в рамках выполнения нового договора. Мы доказали, что способны работать по новым европейским правилам", - написал он на странице в Facebook.

Украина и Россия 30 декабря 2019 года завершили подписание пакетного соглашения о транзите газа на 2020-2024 годы. Оно предполагает, что в схеме транзита будет и далее присутствовать "Нафтогаз" как организатор транзита по Украине. Для этого он будет осуществлять бронирование транзитных мощностей у нового оператора ГТС страны в соответствии с заявленными объемами. Договоренности предусматривают гарантированные объемы транзита 65 млрд куб. м российского газа в 2020 году и по 40 млрд куб. м в 2021-2024 годах.

Договор о взаимодействии смежных операторов ОГТСУ и "Газпрома" входил в пакет соглашений, необходимых для продолжения транзита газа через территорию Украины до 2025 года.

Украинский регулятор в сфере энергетики и коммунальных услуг 24 декабря принял окончательное решение о сертификации ОГТСУ и выдал ему лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по транспортировке природного газа, в том числе российского, для потребителей Европы. Этим ознаменовался так называемый процесс анбандлинга - выделение независимого оператора ГТС Украины из компании "Нафтогаз".