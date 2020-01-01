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Болгария начала получать российский газ из "Турецкого потока"

Как сообщили в компании "Булгартрансгаз", страна будет ежегодно получать 2,9 млрд куб. м газа

СОФИЯ, 1 января. /ТАСС/. Российский газ с 1 января начал поступать в Болгарию через газопровод "Турецкий поток". Об этом сообщил в среду исполнительный директор компании "Булгартрансгаз" Владимир Малинов.

"Переговоры между "Булгартрансгаз" и российской компанией "Газпромэкспорт" были финализированы в последние дни прошлого года и с сегодняшнего дня Болгария получает российский газ через Турцию, а не через Украину. От нового пункта поставки газа - компрессорной станции "Странджа 2" - Болгария будет ежегодно получать 2,9 млрд куб. м газа. Наша инфраструктура к получению этого объема газа полностью готова", - цитирует Малинова Болгарское национальное радио.

Глава "Булгартрансгаза" уточнил, что благодаря смене точки входа газа на территорию страны с Румынии на Турцию, Болгария сможет сократить расходы за транзитные таксы на около 70 млн левов (около €35 млн), а газ подешевеет на 5%.

Теги
БолгарияУкраинаТурцияРумынияРоссия
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