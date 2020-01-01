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Аэропорт Махачкалы в 2019 году принял рекордные 1,5 млн пассажиров

Такого результата удалось достичь за счет сотрудничества с авиакомпаниями

МАХАЧКАЛА, 1 января. /ТАСС/. Аэропорт Махачкалы в 2019 году обслужил рекордное количество пассажиров - более 1,5 млн человек. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор АО "Аэропорт Махачкала" Арсен Пирмагомедов.

В 2018 году услугами махачкалинского аэропорта воспользовались 1,29 млн пассажиров, что почти на 200 тыс. больше по сравнению с показателями 2017 года.

"В начале 2019 года планировалось, что за год пассажиропоток махачкалинского аэропорта увеличится примерно на 5% по сравнению с 2018 годом - до 1,35 миллиона пассажиров. Однако по итогам прошлого года нам удалось обслужить более 1,5 миллиона пассажиров. Это абсолютный рекорд для нашего аэропорта. По этому показателю мы превзошли показатели 2018 года где-то на 15 %, что выше, чем средние темпы роста пассажиропотока в целом по отрасли", - сказал Пирмагомедов.

По его словам, такого результата удалось достичь "благодаря тесному сотрудничеству с лидирующими авиакомпаниями, осуществляющими пассажирские авиаперевозки, созданию привлекательных условий для перевозчиков, а также за счет естественного развития рынка авиаперевозок".

"Наиболее популярными в минувшем году направлениями из Махачкалы традиционно оказались Москва, Санкт-Петербург, Сургут, Казань", - сообщил гендиректор, добавив, что "и в текущем году аэропорт планирует увеличить пассажиропоток".

Аэропорт Махачкалы - единственный аэропорт Дагестана. После реконструкции взлетно-посадочной полосы в 2014 году воздушная гавань с каждым годом улучшает основные показатели. На сегодня пропускная способность на внутренних рейсах - 200 пассажиров в час, на международных - 60. Из него выполняются рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Сургут, Ростов-на-Дону, Краснодар, а также в города Казахстана, Турции и ОАЭ.

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