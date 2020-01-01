{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Вступили в силу требования по адаптации самолетов к потребностям инвалидов

Они распространяются только на те воздушные суда, типовая конструкция которых подразумевает возможность перевозки инвалидов
Описание
© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА 1 января. /ТАСС/. Российские авиакомпании с 1 января должны будут оснащать все новые самолеты инфраструктурой для малоподвижных граждан. Соответствующие требования содержатся в приказе Минтранса, который в среду вступил в силу.

Так, согласно документу, на борту самолета должен быть как минимум один туалет, оборудованный для инвалидов, в салоне перед дверью туалета должно быть место для разворота кресла-коляски, пол в салоне самолета должен иметь безбликовую поверхность, освещение должно быть без резких перепадов, а ряды пассажирских кресел должны быть обозначены с использованием тактильной маркировки. Более того, приказ устанавливает, что не менее 50% кресел должны быть оборудованы подвижными (опускающимися или поднимающимися) со стороны прохода подлокотниками.

Как ранее поясняли ТАСС в Минтрансе, требования распространяются только на те воздушные суда, типовая конструкция которых подразумевает возможность перевозки инвалидов. То есть, например, легкомоторные самолеты под этот приказ не подпадают.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Российские АЭС в 2019 году вышли на новый рекорд по выработке электроэнергии
Как сообщили в "Росэнергоатоме", было произведено более 208,7 млрд кВт*ч
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС