Вступили в силу требования по адаптации самолетов к потребностям инвалидов

МОСКВА 1 января. /ТАСС/. Российские авиакомпании с 1 января должны будут оснащать все новые самолеты инфраструктурой для малоподвижных граждан. Соответствующие требования содержатся в приказе Минтранса, который в среду вступил в силу.

Так, согласно документу, на борту самолета должен быть как минимум один туалет, оборудованный для инвалидов, в салоне перед дверью туалета должно быть место для разворота кресла-коляски, пол в салоне самолета должен иметь безбликовую поверхность, освещение должно быть без резких перепадов, а ряды пассажирских кресел должны быть обозначены с использованием тактильной маркировки. Более того, приказ устанавливает, что не менее 50% кресел должны быть оборудованы подвижными (опускающимися или поднимающимися) со стороны прохода подлокотниками.

Как ранее поясняли ТАСС в Минтрансе, требования распространяются только на те воздушные суда, типовая конструкция которых подразумевает возможность перевозки инвалидов. То есть, например, легкомоторные самолеты под этот приказ не подпадают.