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МВД подготовило предложения по повышению доверия бизнеса к правоохранительным органам

Ранее соответствующее поручение дал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. МВД России по поручению правительства подготовило ряд предложений по повышению доверия бизнеса к правоохранительным органам, документ направлен в Минэкономразвития. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД.

"Профильным подразделением МВД России предложения по повышению доверия к правоохранительной и судебной системам со стороны субъектов предпринимательской деятельности подготовлены и направлены в Минэкономразвития России", - подчеркнули в министерстве.

В частности, сейчас МВД России ведет работу по совершенствованию миграционного законодательства РФ в части снижения нагрузки на бизнес при осуществлении федерального государственного контроля в сфере миграции.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил МВД, Минэкономразвития, ФСБ и Росгвардии представить предложения по повышению доверия бизнеса к правоохранительной системе и судам.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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