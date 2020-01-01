МВД подготовило предложения по повышению доверия бизнеса к правоохранительным органам

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. МВД России по поручению правительства подготовило ряд предложений по повышению доверия бизнеса к правоохранительным органам, документ направлен в Минэкономразвития. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД.

"Профильным подразделением МВД России предложения по повышению доверия к правоохранительной и судебной системам со стороны субъектов предпринимательской деятельности подготовлены и направлены в Минэкономразвития России", - подчеркнули в министерстве.

В частности, сейчас МВД России ведет работу по совершенствованию миграционного законодательства РФ в части снижения нагрузки на бизнес при осуществлении федерального государственного контроля в сфере миграции.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил МВД, Минэкономразвития, ФСБ и Росгвардии представить предложения по повышению доверия бизнеса к правоохранительной системе и судам.