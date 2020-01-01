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Российские АЭС в 2019 году вышли на новый рекорд по выработке электроэнергии

Как сообщили в "Росэнергоатоме", было произведено более 208,7 млрд кВт*ч

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Российские атомные электростанции (АЭС) вышли на новый рекорд по выработке электроэнергии, произведя в прошлом году более 208,7 млрд кВт*ч. Об этом говорится в сообщении "Росэнергоатома", который входит в электроэнергетический дивизион Росатома.

"В 2019 году российские атомные станции (филиалы концерна "Росэнергоатом") вышли на новый рекорд по выработке электроэнергии - свыше 208,784 млрд киловатт-часов, нарастив совокупную выработку и превысив достижение 2018 года (204,275 млрд кВт*ч) более чем на 4,5 млрд кВт*ч", - отмечает концерн.

Таким образом, в 2019 году российские АЭС увеличили выработку электроэнергии на 2,2% в сравнении с 2018 годом.

"Росэнергоатом" отмечает, что больше всего электроэнергии в прошлом году выработали Ростовская АЭС (более 33,8 млрд кВт*ч), Калининская АЭС (более 31 млрд кВт*ч) и Балаковская АЭС (порядка 30 млрд кВт*ч).

В настоящее время доля атомной генерации составляет около 19% от всего объема выработки электроэнергии в стране. При этом доля атомной генерации в европейской части страны достигает 40%.

В состав "Росэнергоатома" входят все 10 атомных станций России, которые наделены статусом филиалов, а также предприятия, обеспечивающие деятельность генерирующей компании. В общей сложности на АЭС России в эксплуатации находятся 36 энергоблоков суммарной установленной мощностью 30,25 ГВт.

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