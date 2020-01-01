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На Хайнане создана международная биржа для торговли правами интеллектуальной собственности

В стране ожидают, что в ближайшие пять лет общий торговый оборот на бирже составит около $143 млрд

ХАЙКОУ /Китай/, 1 января. /ТАСС/. Международная биржа прав интеллектуальной собственности появилась в южной китайской провинции Хайнань. Новая структура, получившая название IPEH (IP International Exchange of Hainan), сообщил информационный ресурс "Наньхайван", расположена в административном центре провинции городе Хайкоу.

Она должна стать крупнейшей площадкой по торговле правами на интеллектуальную собственность в Китае. В ближайшие пять лет общий торговый оборот на бирже, как ожидается, превысит 1 трлн юаней (около $143 млрд).

Как отметил глава провинциального Управления по финансовому надзору и администрированию Чэнь Ян, биржа призвана активизировать трансграничную торговлю правами на интеллектуальную собственность, а также привлечь большее число как китайских, так и зарубежных высокотехнологичных и инновационных компаний в провинцию. Площадка, считает он, может помочь в модернизации производства и решении проблем с финансированием мелких и средних предприятий на Хайнане.

IPEH станет частью масштабного проекта по строительству на Хайнане пилотной зоны свободной торговли и свободного порта с китайской спецификой. О ее создании председатель КНР Си Цзиньпин объявил в апреле 2018 года на праздновании 30-й годовщины учреждения островной провинции и особой экономической зоны Хайнань.

Согласно плану властей, создание пилотной зоны придаст импульс процессам глобализации экономики острова и повысит привлекательность китайской провинции для иностранных инвесторов. Ожидается, что к 2050 году Хайнань превратится в уникальный международный кластер с передовой экономической системой, в составе которого - зона свободной торговли, кампусы лучших университетов, самые современные научные лаборатории и штаб- квартиры мировых корпораций.

Теги
КитайСи ЦзиньпинХайнань
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