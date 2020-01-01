"Нафтогаз Украины" перестал быть бенефициаром оператора газотранспортной системы

КИЕВ, 1 января. /ТАСС/. Украинская компания "Нафтогаз" полностью завершила отделение активов оператора газотранспортной системы от своей структуры. Об этом в среду заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

"Сегодня завершился анбандлинг [отделение], независимый оператор газотранспортной системы полностью отделен от группы "Нафтогаз" и начал автономную работу - транспортировку природного газа для потребителей Украины и ЕС", - написал он на странице в Facebook. Коболев уточнил, что "Нафтогаз" перестал быть бенефициаром оператора системы, но становится ее крупным клиентом. В этой связи глава компании подчеркнул, что Украина выполнила норму Третьего энергопакета ЕС.

Ранее в среду глава компании "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон сообщил об успешном начале работы предприятия.

В рамках договоренностей с Европой Украина обязалась к 1 января 2020 года передать деятельность по транспортировке, добыче и хранению газа в отдельные компании.