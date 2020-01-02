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Добыча нефти в России в 2019 году выросла до 560,2 млн тонн

Экспорт нефти достиг 266,106 млн тонн

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Добыча нефти и газового конденсата выросла в России по итогам 2019 года на 0,8%, до 560,2 млн тонн год к году, следует в четверг из данных Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК.

В декабре 2019 года добыча снизилась на 1,7%, до 47,6 млн тонн.

Согласно данным по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), "Роснефть" в 2019 году увеличила добычу нефти на 0,6%, до 217,68 млн тонн (в декабре - снижение на 1,8%, до 18,5 млн тонн). Добыча "Лукойла" в 2019 году сохранилась на том же уровне - 82,4 млн тонн (в декабре - минус 2,2%, до 6,9 млн тонн). "Сургутнефтегаз" в 2019 году снизил добычу на 0,2%, до 60,7 млн тонн (в декабре - уменьшение на 1,4%, до 5,2 млн тонн). Компания "Газпром нефть" в 2019 году добыла 60,46 млн тонн, что на 0,3% выше показателя 2018 года (в декабре компания снизила добычу на 1,8%, до 4,9 млн тонн).

Добыча "Татнефти" в 2019 году выросла на 0,9% - до 29,79 млн тонн (в декабре снижение на 5,5%, до 2,5 млн тонн). Добыча нефти и конденсата у "Русснефти" в 2019 году достигла 7,1 млн тонн, что на 0,2% больше в сравнении год к году (в декабре снижение на 1,7% - до 0,6 млн тонн). У "Новатэка" в 2019 году добыча выросла на 1% - до 11,9 млн тонн (в декабре - снижение на 1,6%, до 0,9 млн тонн).

Операторы соглашений о разделе продукции (СРП) нарастили добычу в 2019 году на 5,4% - до 14,7 млн тонн.

Экспорт

Экспорт нефти из России в 2019 году достиг 266,106 млн тонн, что на 3,3% больше, чем годом ранее, говорится в отчете.

В декабре 2019 года экспорт снизился на 5,2%, почти до 21,8 млн тонн.

Поставки российской нефти в дальнее зарубежье в 2019 году увеличились на 3,7%, до 248,5 млн тонн, в ближнее зарубежье - снизились на 2,4%, до 17,6 млн тонн. Транзит нефти увеличился на 7,2% и составил 19,8 млн тонн.

При этом в декабре экспорт нефти в дальнее зарубежье снизился на 6,3%, до 20,1 млн тонн, экспорт в ближнее зарубежье в декабре вырос на 9,7% - до 1,7 млн тонн.

На внутренний рынок в 2019 году поставки нефти снизились на 0,4% - до 290,14 млн тонн, в декабре снижение на 1,5% - до 25 млн тонн.

Производство бензина

Производство бензина увеличилось на 1,9% год к году - до 40,2 млн тонн. В декабре выпуск топлива при этом снизился на 3,7%, до 3,6 млн тонн.

Дизельного топлива в 2019 году произведено 78,34 млн тонн, что на 1,1% больше, чем годом ранее, топочного мазута - 45,9 млн тонн (снижение на 0,9%), прочих нефтепродуктов - 12,5 млн тонн (снижение на 1,3%).

В целом за 2019 год первичная переработка нефтяного сырья в России снизилась на 0,6%, до 285,2 млн тонн, в декабре - снижение на 0,2%, до 24,96 млн тонн.

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