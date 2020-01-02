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Президент Кипра считает, что проект газопровода EastMed укрепит энергобезопасность ЕС

По словам Никоса Анастасиадиса, заключенное межгосударственное соглашение подтверждает, что "сотрудничество трех стран - участниц достигло такой зрелости, что они могут продвигать проекты, имеющие геополитическую ценность"

АФИНЫ, 2 января. /ТАСС/. Реализация проекта строительства Восточносредиземноморского газопровода (EastMed pipeline) будет способствовать энергетической безопасности Евросоюза, который участвует в финансировании проекта. Об этом заявил президент Кипра Никос Анастасиадис на состоявшейся в четверг в Афинах церемонии подписания документа, на которой также присутствовали премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху. Подписи под документом поставили министр охраны окружающей среды и энергетики Греции Костис Хадзидакис, министр энергетики Израиля Юваль Штайниц и министр торговли, промышленности и туризма Кипра Георгиос Лаккотрипис.

По словам Анастасиадиса, заключенное межгосударственное соглашение подтверждает, что "сотрудничество трех стран - участниц достигло такой зрелости, что они могут продвигать проекты, имеющие геополитическую ценность". "Трубопровод EastMed имеет огромное геополитическое значение для трех стран и всего региона, а также будет способствовать энергетической безопасности Евросоюза, который участвует в финансировании проекта", - подчеркнул президент Кипра.

Он отметил, что сотрудничество трех стран основано на "исторических ценностях, направленных на окончательное достижение мира, стабильности и безопасности в легко воспламеняющемся регионе". "Партнерство, развития которого мы добились, не направлено против какой-либо третьей страны. Наоборот, любая страна, которая желает этого, приветствуется, если она придерживается норм международного права", - сказал Анастасиадис, имея в виду соседнюю Турцию.

Анастасиадис также сообщил, что Греция, Кипр и Израиль осуществят и связь своих электрических систем. Данный проект также опирается на практическую поддержку ЕС, сказал он.

В свою очередь Нетаньяху назвал подписание документа историческим для Израиля. По его словам, газопровод будет получать природный газ с израильского месторождения Левиафан, где имеется очень большие запасы природного газа. "Израиль подписал на этот счет соглашения и с арабскими странами", - сказал премьер. Нетаньяху тоже заверил, что газопровод не будет никому угрожать, и призвал любую страну, которая пожелает помочь, принять в этих усилиях участие. По словам главы израильского правительства, участие Италии и Египта "будет способствовать дальнейшему развитию проекта".

О газопроводе EastMed

Газопровод EastMed должен обеспечить поставку энергоносителей из Восточного Средиземноморья через остров Крит в материковую Грецию, откуда газ предполагается поставлять по трубопроводу "Посейдон" под морем в Италию и по соединительному газопроводу между Грецией и Болгарией в другие европейские регионы. Европейская комиссия назвала трубопровод EastMed проектом общего интереса и предоставила €34,5 млн для завершения технических исследований для проекта. Ожидается, что строительство этого трубопровода длиной 2000 км займет около семи лет и будет стоить примерно $7 млрд. Проектная мощность составляет 10 млрд кубометров газа ежегодно. Министерство охраны окружающей среды и энергетики Греции сообщило, что министр экономического развития Италии Стефано Патуанелли, курирующий вопросы энергетики, прислал письмо, в котором выразил пожелания успешной реализации проекта и заявил, что "Италия продолжает поддерживать проект в рамках европейских проектов общего интереса".

Сложности реализации проекта

Газета Ethnos указала в четверг на реальные трудности, которые стоят на пути реализации этого крайне амбициозного проекта. Во-первых, строительство EastMed технически сложно из-за большого расстояния, которое он должен проходить под водой, а также из-за больших глубин, на которых должны укладываться трубы. В случае его реализации трубопровод EastMed станет самым длинным, а также самым глубоким морским газопроводом в мире. Его длина достигнет примерно 1900 км, так как должен начать свой путь от Левантийского нефтегазоносного бассейна примерно в 200 км к югу от Кипра, дойти до греческого острова Крит, потом пройти по материковой Греции и завершиться на побережье области Апулия в восточной Италии. Под водой должно быть проложено в общей сложности 1300 км труб, а глубина моря в некоторых местах даже превышает 3 км.

Во-вторых, газопровод будет стоить очень дорого - около $7 млрд, причем его стоимость может достичь $11-12 млрд, если принять во внимание сухопутные участки трубопровода, а также его подводный участок между Грецией и Италией (греко-итальянский трубопровод IGI-Poseidon). В-третьих, проект строительства данного газопровода сталкивается с реакциями в соседних странах, например, в Турции, или в непосредственно вовлеченных странах, например, в Италии, где часть политиков высказывала ранее негативные оценки, не желая касаться обостренного восприятия экологических проблем со стороны местных сообществ.

В-четвертых, важной проблемой является то, что будущий газопровод должен будет проходить через морские зоны в Средиземном море, которые в настоящее время не разграничены (например, между Грецией и Кипром), и не ожидается, что они будут разграничены в ближайшем будущем, пишет "Этнос". Кроме того, Турция объявила часть морской акватории между Грецией и Кипром своей собственной морской зоной, что Греция считает незаконным действием.

Наконец, по информации издания, "проект строительства EastMed будет иметь в качестве более или менее сильных конкурентов другие имеющиеся или будущие проекты, такие как, например, терминал сжиженного природного газа на Кипре, кипрский трубопровод в Египет, отправка израильского природного газа на терминалы в Египте". Также сохраняется возможность израильско-турецкого трубопровода, по крайней мере, в представлении определенных кругов. "Например, говорят, что компании, контролирующие месторождение Левиафан в Израиле (Delek, Ratio Oil, Noble Energy), возможно, предпочли бы, если бы это позволили геополитические условия, отправлять газ в Турцию", - заключает издание.

Теги
КипрГрецияИталияАнастасиадис, НикосИзраильНетаньяху, БиньяминМицотакис, Кириакос
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