ТМК закрыла сделку по продаже американской "дочки" IPSCO Tubulars компании Tenaris

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Трубная металлургическая компания РФ закрыла сделку по продаже своей американской "дочки" IPSCO Tubulars компании Tenaris. Окончательная сумма сделки составила $1,067 млрд, говорится в сообщении Tenaris.

В соответствии с соглашением, со 2 января 2020 года Tenaris на шесть лет становится эксклюзивным дистрибьютором труб OCTG (нефтяного сортамента - прим. ТАСС) и линейных труб нефтегазового сортамента TMK в США и Канаде, указано в сообщении.

О продаже IPSCO Tubulars компании Tenaris стало известно в марте 2019 года, предполагаемая сумма сделки составляла $1,2 млрд. Окончательная цена была определена с учетом того, что ТМК погасит все долги и выведет наличные с баланса компании, сообщила Tenaris. IPSCO Tubulars будет консолидирована на балансе Tenaris с I квартала 2020 года.

Компании рассчитывали закрыть сделку до конца 2019 года, одобрение сделки Минюстом США было получено в конце декабря.

IPSCO Tubulars имеет мощности по выпуску труб в США и Канаде. После закрытия сделки менеджмент ТМК планирует пересмотреть дивидендную политику компании, согласно которой компания выплачивает дивиденды в размере не менее 25% от консолидированной чистой прибыли по МСФО, чтобы сделать ее "более стабильной и предсказуемой".

ТМК - крупнейший российский производитель труб, входит в тройку лидеров мирового трубного бизнеса. Дмитрий Пумпянский владеет 65,05% компании через TMK Steel Holding Ltd.