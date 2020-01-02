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Bloomberg: США предупредили президента Аргентины о возможной приостановке помощи МВФ

Как передает агентство, представители администрации США доводили упомянутую выше позицию до сведения аргентинской стороны во время недавних встреч в Буэнос-Айресе, Мехико и Вашингтоне

НЬЮ-ЙОРК, 3 января. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа предостерегла нового президента Аргентины Альберто Фернандеса о том, что его позиция по отношению к бывшему президенту Боливии Эво Моралесу и к властям Венесуэлы может негативно отразиться на поддержке Буэнос-Айреса со стороны Международного валютного фонда (МВФ) и на американских инвестициях в освоение нефтегазовых месторождений страны. Об этом сообщило в четверг агентство деловых новостей Bloomberg со ссылкой на источники в администрации Соединенных Штатов.

По данным этих источников, представители администрации США доводили упомянутую выше позицию до сведения аргентинской стороны во время недавних встреч в Буэнос-Айресе, Мехико и Вашингтоне. Американская сторона не скрывала своего недовольства тем, что Фернандес предлагал предоставить политическое убежище Моралесу, который 10 ноября 2019 года заявил, что покидает пост президента Боливии, охарактеризовав ситуацию в стране после президентских выборов 20 октября как государственный переворот. Кроме того, администрация Трампа против наметившегося сдвига внешнеполитического курса Аргентины в направлении сближения с такими политиками, как президент Венесуэлы Николас Мадуро, экс-президент Эквадора Рафаэль Корреа и президент Кубы Мигель Диас-Канель.

Согласно публикации, в Вашингтоне рассматривают подобное сближение в качестве "пересечения красной черты", чреватого приостановкой кредитования Аргентины по линии МВФ и выделения инвестиций в освоение месторождения сланцевого газа "Вака-Муэрта". В администрации США считают советников Фернандеса прагматичными, однако встревожены ростом влияния вице-президента Кристины Фернандес де Киршнер, занимавшей высший государственный пост с 2007 по 2015 год.

Источники агентства подтверждают публикацию газеты Clarin о том, что Маурисио Клавер-Кароне, курирующий отношения с Латинской Америкой в аппарате Совета национальной безопасности при Белом доме, отказался пойти на инаугурацию президента Аргентины Альберто Фернандеса 10 декабря прошлого года, так как на нее был приглашен министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес. По данным Clarin, недовольство чиновника также вызвало присутствие на инаугурации экс-президента Эквадора Рафаэля Корреа. Из-за решения покинуть Аргентину раньше срока Клавер-Кароне отменил запланированные встречи с Фернандесом и главой МИД республики Фелипе Сола.

На инаугурации США представлял министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар. Однако после окончания церемонии он также покинул Аргентину. Президентские выборы прошли в Аргентине 27 октября 2019 года. Фернандес, представляющий левоцентристскую коалицию, победил, заручившись поддержкой 47,82% избирателей.

Агентство обратилось за разъяснениями в Министерство финансов США. В этом ведомстве отказались прокомментировать публикацию.

Кредит МВФ

В мае 2018 года на фоне резкого падения курса национальной валюты действующий президент Аргентины Маурисио Макри обратился за помощью к МВФ. В июне прошлого года фонд одобрил предоставление Аргентине $57 млрд по кредитному механизму stand-by. Подписанное соглашение предусматривало проведение ряда реформ, которые были направлены на снижение инфляции и дефицита бюджета. Фернандес, который был избран на прошедших 27 октября выборах, в ходе предвыборной кампании выступил с критикой договоренности с МВФ и заявлял о необходимости ее пересмотра.

Теги
Моралес, ЭвоАргентинаБоливияСШАТрамп, ДональдФернандес, Альберто
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