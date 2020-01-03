Запрет на выдачу микрозаймов под залог жилья не повлиял на снижение выдач

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Количество и объем выдач микрозаймов снизился в ноябре 2019 года, участники рынка связывают его с введением новых законодательных норм, таких как обязательный расчет показателя долговой нагрузки (ПДН), ограничение предельной суммы процентов по долгу и сокращение размера начисляемых процентов до 1% в день. При этом такие меры как введение запрета на выдачи займов под залог жилья не являются критичными для снижения числа выдач или усиления конкуренции межу игроками, такое мнение выразили ТАСС опрошенные эксперты и организации из первой десятки МФО по объему портфеля займов.

Запрет на выдачи потребительских займов под залог недвижимости для частных МФО вступил в силу с 1 ноября. В Госдуме отмечали, что мера принимается для борьбы с нелегальными схемами по отъему жилья, а также устранению случаев, когда человек лишается единственной квартиры из-за незначительного по сравнению с ее стоимостью микрокредита. По данным бюро кредитных историй "Эквифакс", за первый месяц действия запрета произошло снижение микрозаймов на 16,5% до 18,3 млрд рублей по объему и до 1,3 млн ссуд по количеству. По сравнению с ноябрем прошлого года также наблюдается снижение на 2,5% по объему и на 10% по количеству выданных займов.

"Я бы хотела сразу отметить, что любые изменения и тенденции, происходящие на микрофинансовом рынке сейчас, на наш взгляд, некорректно связывать именно с запретом на выдачу займов под залог жилой недвижимости. Потому что с этой услугой уже накануне вступления запрета в силу работали единицы МФО", - отметила директор СРО "МиР" Елена Стратьева. - Кроме того, за последний год был принят целый спектр как вполне предсказуемых, так и весьма неожиданных для рынка регуляторных изменений, которые имели и имеют намного большее значение". В СРО входят более 500 организаций из почти 2000 на микрофинансовом рынке.

Гендиректор МФК "МигКредит" Олег Гришин также подтверждает, что МФО в основном не выдают займы под залог жилой недвижимости. Он отметил, что даже его крупная компания еще не имеет таких "чеков, которые приняты в сфере сделок с недвижимостью". "Мы заполнили нишу мелких и средних продуктов, сейчас входим в сегмент более крупных чеков - 200-300 тыс. рублей. Вышли в сегмент кредитов под залог ПТС с чеками до 1 млн рублей. И только после отработки этих сегментов можно было бы задуматься над кредитованием под залог недвижимости", - пояснил он. Андрей Клейменов, гендиректор группы компаний Eqvanta, работающий под брендами МФК "Быстроденьги" и "Турбоазйм", также отмечает, что работа в данном сегменте потребовала бы больших вложений.

По данным МФО MoneyMan, примерно из 2 тыс. микрофинансовых компаний до вступления в силу данного запрета такие продукты имели около 40 игроков, реально выдавали такие займы под залог жилья менее 20 компаний.

Конкуренция на рынке МФО

Увеличения конкуренции между игроками за счет перехода МФО выдававших займы под залог жилья в другие сегменты не произойдет, считают отпрошенные представители микрофинансовых организаций.

"На микрофинансовом рынке мало игроков, которые выдавали займы под залог жилья. Поэтому увеличения конкуренции не ожидаем, скорее, ее ощутят на себе риелторы и агентства недвижимости", - говорит представитель Eqvanta. Линейка продуктов средних по размеру МФО, которые осуществляли этот вид кредитования до запрета была, как правило, довольно широкой, поэтому теперь они сосредоточатся на автозалоговых и беззалоговых среднесрочных займах Installment (займы от 30 тыс. рублей сроком до года), добавил глава сервисов онлайн-кредитования "Робот Займер" и "РобоКредит" Роман Макаров.

В компании MoneyMan также не ожидают роста конкуренции в связи с закрытием данного сектора. Гендиректор МФО Ирина Хорошко отметила, что на данный момент усиления конкуренции стоит ожидать скорее между офлайн и онлайн игроками, так как сейчас МФО активно уходят в онлайн, чтобы снизить свои операционные издержки. "Сегодня основная борьба идет за клиента. Победит в ней тот, кто предложит лучший сервис и услуги", - считает она.

Глава сервисов онлайн-кредитования "Робот Займер" и "РобоКредит" отмечает, что в целом рынок микрофинансовых займов достаточно конкурентный, а бизнес-модель его компаний изначально создавалась с расчетом на выдачу краткосрочных беззалоговых займов онлайн в полностью автоматическом режиме, и только активное развитие рынка и его регулирование подвигли включить в продуктовую линейку займы сегмента Installment.