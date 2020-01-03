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В 2020 году в Северной Осетии построят первый в горах завод по переработке молока

В сутки на производстве планируют перерабатывать до пяти тонн молока

ВЛАДИКАВКАЗ, 3 января. /ТАСС/. Первый в горах завод по переработке молока появится в феврале 2020 года в Северной Осетии, сообщил ТАСС руководитель проекта кооператива "Алания продукт" Руслан Цагараев.

"Уже в феврале 2020 года мы планируем запуск производства по переработке молока. Думаю, это первый подобный в России проект, так как [он] реализуется в горной местности. Главная цель - создать рабочие места и производить экологически чистую продукцию без искусственных добавок. Будем делать осетинский сыр, сливки, масло, в дальнейшем хотим расширить ассортимент", - сказал он.

Завод строится в горном селении Унал Алагирского района. Вокруг него в населенных пунктах Зинцар, Унал, Архон и Тиб будут созданы пять животноводческих ферм, с которых на предприятие будет поступать молоко. В сутки планируют перерабатывать до пяти тонн молока.

Помимо ферм молоко будет поступать от крестьянско-фермерских хозяйств, которые также выразили желание участвовать в проекте. На первом этапе в ходе реализации проекта будет создано порядка 30 рабочих мест. Также уже есть договоренности о поставке продукции с крупными торговыми сетями. Кроме того, молочная продукция будет реализовываться в магазинах республики и за ее пределами.

Строительство завода ведется на средства кооператива, а также при поддержке Министерства сельского хозяйства Северной Осетии в размере 11,8 млн рублей, полученной по федеральной программе развития сельхозкооперации. Общая стоимость инвестпроекта - более 20 млн рублей.

В состав кооператива "Алания Продукт", созданного в 2017 году, входят 10 крестьянско-фермерских хозяйств, пять личных подсобных хозяйств, четыре общества с ограниченной ответственностью и один индивидуальный предприниматель.

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РоссияСеверный КавказСКФОСеверная Осетия
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