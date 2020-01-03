Сахалинские власти выступили против роста тарифов в порту Холмск

ТАСС, 3 января. Региональные власти на Сахалине выступили против необоснованного роста тарифов на перевозки в Холмском торговом порту, через который обеспечивается водное сообщение острова с материком, сообщил в пятницу департамент информационной политики правительства Сахалинской области.

"Областные власти выступают против необоснованного роста тарифов в Холмском порту. В случае нарушения действующего законодательства и необоснованного повышения тарифов в порту, руководство региона намерено обратиться в правоохранительные и надзорные органы", - говорится в сообщении.

В департаменте ТАСС пояснили, что руководство порта сообщило о намерении повысить тарифы на перевозку в несколько раз. Сахалинские власти в свою очередь заявили о недопустимости необоснованного повышения цен, поскольку порт имеет стратегическое значение для жизнеобеспечения острова - через него доставляют товары народного потребления, продовольствие и автомобили. Порт задействован в паромной переправе Холмск - Ванино, являющейся единственным водным способом перевозки с Сахалина на материк и обратно. На линии работают три судна типа "Сахалин", которыми ежедневно пользуются более 60 тыс. человек.

Круглогодичная навигация и паромно-железнодорожное сообщение обеспечивают Холмскому торговому порту первостепенное значение в транспортных связях Сахалина с другими регионами России и зарубежными странами.

Местное информационное агентство "Сахалин. Инфо" накануне сообщило, что в Холмском порту бетонными блоками заблокирован выезд, что ставит под угрозу разгрузку пребывающих паромов. "Все уже убрано, проблем с разгрузкой не было", - сообщили ТАСС в департаменте.