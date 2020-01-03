{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Россия перевыполнила в декабре сделку ОПЕК+ на 2,6%

На это повлияло решение ОПЕК+ исключить подсчет газового конденсата в квоте на объемы сокращения страны

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Россия в декабре 2019 года перевыполнила сделку ОПЕК+ на 2,6%, сократив добычу нефти на 234 тыс. баррелей в сутки относительно уровня октября 2018 года (к данным по добыче этого месяца привязана сделка, она составляла 228 тыс. баррелей в сутки), сообщает Минэнерго России.

"В рамках ОПЕК+ Россия по итогам декабря 2019 года вышла на уровень сокращения добычи нефти (без конденсата) в 234 тыс. баррелей в сутки относительно уровня октября 2018 года", - отметили в министерстве.

Россия смогла перевыполнить сделку из-за решения ОПЕК+ исключить подсчет газового конденсата в квоте на объемы сокращения страны. Так, добыча газового конденсата по состоянию на декабрь 2019 года была на 58 тыс. баррелей в сутки выше уровня октября 2018.

Страны ОПЕК+ (24 страны - экспортера нефти, в том числе Россия) согласованно управляют добычей с 2017 года. На встрече в июле они продлили договоренности о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года, из которых на страны ОПЕК приходится 812 тыс. баррелей в сутки. Соглашение действует до конца марта 2020 года.

Позднее на встрече в начале декабря было решено усилить сокращение добычи до марта до 1,7 млн баррелей в сутки. Квота России увеличена с 228 до 300 тыс. баррелей в сутки к уровню октября 2018 года, она будет действовать в течение первого квартала.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Сахалинские власти выступили против роста тарифов в порту Холмск
Ранее руководство порта сообщило о намерении повысить тарифы на перевозку в несколько раз
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС