Кабмин установил требования к технопаркам для получения ими поддержки из бюджета

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Правительство РФ установило требования к промышленным технопаркам и их управляющим компаниям, выполнение которых необходимо для получения поддержки из бюджета. Соответствующее постановление опубликовано в пятницу на сайте кабмина.

"Установлены требования к параметрам промышленной, технологической и транспортной инфраструктур промышленных технопарков и особенности деятельности управляющих компаний в целях применения к ним механизмов государственной поддержки из федерального или региональных бюджетов", - говорится в материалах к постановлению.

Там указано, в частности, что управляющая компания промышленного технопарка обязана каждые пять лет проходить подтверждение соответствия требованиям, если она намерена получить господдержку. Соответствующую проверку будет проводить Минпромторг. Сами промышленные технопарки разделены на две категории - создаваемые и действующие, что, как отметили в кабмине, позволит оказывать им поддержку как на этапе формирования инфраструктуры, так и на этапе ее эксплуатации и развития.