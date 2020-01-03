В Латвии заявили о готовности оказать Белоруссии услуги по транспортировке нефти

РИГА, 3 января. /ТАСС/. Латвийские предприятия готовы предоставить Белоруссии услуги по перегрузке, хранению и транспортировке нефти. Об этом сообщила в пятницу ТАСС представитель отдела коммуникаций Министерства сообщения (транспорта) балтийской республики Ивета Канцена.

"Как только такая необходимость появится, латвийские предприятия готовы предоставить необходимые услуги по перегрузке, хранению и транспортировке как в портах, так и на железной дороге", - сказала она, добавив, что "вопросы данного сотрудничества ранее обсуждались с белорусской стороной".

"Сотрудничество транзитной отрасли Латвии с Белоруссией очень значимо, в том числе рост объемов транзита нефти является одним из возможных направлений, - отметила Канцена. - Латвия заинтересована развивать объемы грузов и обеспечить нефтеперерабатывающие заводы Белоруссии поставками нефти транзитом с латвийских портов".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 31 декабря поручил руководству нефтехимического комплекса в ближайшие дни обеспечить поставку нефти в страну из альтернативных источников. Прежде всего, речь идет о поставках железнодорожным транспортом из портов на Балтике, а также о задействовании для альтернативных поставок нефтепровода "Дружба", отмечается в сообщении агентства БелТА.

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 30 и 31 декабря провели два телефонных разговора, во время которых обсуждали поставки российской нефти в Белоруссию, а также вопросы поставок и транзита газа. Ранее Лукашенко заявлял, что в 2020 году страна намерена закупить у РФ около 20 млрд куб. м газа и 24-25 млн тонн нефти. По итогам разговора с Путиным 30 декабря Лукашенко поручил правительству совместно с российской стороной подготовить промежуточный вариант условий поставок в республику нефти и газа в том случае, если субъекты хозяйствования не смогут договориться о поставках до 1 января.