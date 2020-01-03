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Оператор участка "Дружбы" сообщил, что проблем с поставками нефти из РФ в Польшу нет

В компании PERN рассказали, что поставки осуществляются в соответствии с расписанием, без перебоев

ВАРШАВА, 3 января. /ТАСС/. Поставки российской нефти в Польшу осуществляются в соответствии с планом, без проблем. Об этом заявила в пятницу пресс-служба оператора польского участка нефтепровода "Дружба" - компании PERN.

"В данный момент поставки нефти в Польшу по нефтепроводу "Дружба" осуществляются в соответствии с расписанием, без перебоев", - указано в сообщении.

Ранее в пятницу в концерне "Белнефтехим" заявили, что поставки российской нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы не осуществляются, а загрузка этих предприятий снижена до минимального технологически разрешенного уровня.

Как в свою очередь сообщил ТАСС официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин, транзит нефти через территорию Белоруссии идет в полном объеме. По его словам, "Транснефть" осуществляет прокачку в рамках заявок от нефтяных компаний. Начиная с 1 января у нее нет заявок от этих компаний на поставки на белорусские НПЗ.

"Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу. Ежегодно компания PERN, которая выполняет функции оператора польского участка трубопровода, перекачивает в национальную систему около 50 млн тонн нефти из России, управляя сетью нефтепроводов протяженностью 2,6 тыс. км, а также располагает хранилищами объемом 3,5 млн куб. м и нефтяным портом в Гданьске мощностью 40 млн тонн нефти в год. PERN осуществляет поставки на два НПЗ в Польше - в Плоцке ("Орлен") и Гданьске ("Лотос"), а также на два НПЗ в Германии - в местностях Шведт и Шпергау.

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РоссияПольша
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