Транзит российского газа через Украину увеличился на 3% за 2019 год

КИЕВ, 3 января. /ТАСС/. Объем транспортировки российского газа в ЕС через территорию Украины за минувший год вырос на 3% по сравнению с предыдущим. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба компании "Укртрансгаз".

"Объемы транспортировки газа по территории Украины из Российской Федерации в европейские страны и Молдавию составляют 89,6 млрд куб. м, что больше на 3% или на 2,8 млрд куб. м по сравнению с аналогичным показателем за предыдущий год", - сказано в сообщении. При этом из информации на сайте компании понятно, что импорт газа Украиной из России является нулевым, а из ЕС - 14,2 млрд куб. м, что на 35% больше, чем годом ранее. "Укртрангаз" напоминает, что Украина не импортирует газ из России уже 14 96 дней.

В подземных хранилищах газа Украины находится 18,9 млрд куб. м. "Это на 36% больше, чем год назад", - подчеркнула пресс-служба. Поступление газа от добывающих предприятий Украины в 2019 году составило 20,7 млрд куб. м, что на 1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Компания также отмечает, что украинским потребителям всех категорий с начала года транспортировано 26,4 млрд куб. м газа - на 7% меньше, чем в 2018 году. А общее использование газа для производственно-технологических затрат уменьшилось на 8% и составило 3,4 млрд куб. м.

Перед началом отопительного сезона в руководстве компании "Нафтогаз" сообщали, что страна вошла в зимний период с рекордными запасами газа в хранилищах - 21,4-21,6 млрд куб. м. Такие объемы были закачаны на случай возможного прекращения транзита российского газа с 1 января.