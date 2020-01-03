{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Транзит российского газа через Украину увеличился на 3% за 2019 год

Из информации на сайте компании "Укртрансгаз" при этом понятно, что импорт газа Украиной из России является нулевым

КИЕВ, 3 января. /ТАСС/. Объем транспортировки российского газа в ЕС через территорию Украины за минувший год вырос на 3% по сравнению с предыдущим. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба компании "Укртрансгаз".

"Объемы транспортировки газа по территории Украины из Российской Федерации в европейские страны и Молдавию составляют 89,6 млрд куб. м, что больше на 3% или на 2,8 млрд куб. м по сравнению с аналогичным показателем за предыдущий год", - сказано в сообщении. При этом из информации на сайте компании понятно, что импорт газа Украиной из России является нулевым, а из ЕС - 14,2 млрд куб. м, что на 35% больше, чем годом ранее. "Укртрангаз" напоминает, что Украина не импортирует газ из России уже 14 96 дней.

В подземных хранилищах газа Украины находится 18,9 млрд куб. м. "Это на 36% больше, чем год назад", - подчеркнула пресс-служба. Поступление газа от добывающих предприятий Украины в 2019 году составило 20,7 млрд куб. м, что на 1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Компания также отмечает, что украинским потребителям всех категорий с начала года транспортировано 26,4 млрд куб. м газа - на 7% меньше, чем в 2018 году. А общее использование газа для производственно-технологических затрат уменьшилось на 8% и составило 3,4 млрд куб. м.

Перед началом отопительного сезона в руководстве компании "Нафтогаз" сообщали, что страна вошла в зимний период с рекордными запасами газа в хранилищах - 21,4-21,6 млрд куб. м. Такие объемы были закачаны на случай возможного прекращения транзита российского газа с 1 января.

Теги
УкраинаРоссия
Реклама на ТАСС
В Минэнерго Белоруссии назвали стоимость российского газа для республки в январе-феврале
Ценам на газ составит $127 за 1 тыс. куб. м
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС