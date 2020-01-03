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Белоруссия временно приостановила экспорт нефтепродуктов

В концерне "Белнефтехим" сообщили, что это связано с приостановкой поставки российской нефти на нефтеперерабатывающие заводы республики
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© Виктор Толочко/ТАСС

МИНСК, 3 января. /ТАСС/. Белоруссия временно приостановила экспорт произведенных на своих НПЗ нефтепродуктов. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в концерне "Белнефтехим"

"Да, мы подтверждаем, что вывоз нефтепродуктов за пределы страны временно приостановлен в связи с ситуацией, вызванной приостановкой [поставки российской] нефти на наши нефтеперерабатывающие заводы", - отметили в концерне.

Там также сообщили, что запасы и ожидаемые поставки всех видов моторного топлива исключают возможность его дефицита на внутренним рынке.

"Имеющиеся в наличии запасы топлива и режим работы наших НПЗ позволяют в полном объеме обеспечить потребности внутреннего рынка во всех видах моторного топлива. Поэтому поводов для беспокойства в отношении возможного дефицита на внутренних рынках мы не видим", - отметил замглавы концерна Андрей Бунаков, слова которого приводит агентство БелТА.

Россия с 1 января приостановила поставки нефти в Белоруссию, два нефтеперерабатывающих завода в республике продолжают работу, но их загрузка снижена до минимально допустимого уровня, сообщил в пятницу концерн "Белнефтехим". Одновременно белорусская сторона прорабатывает вопрос заключения контрактов на поставку нефти в январе из различных источников.

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 30 и 31 декабря провели два телефонных разговора, во время которых обсудили поставки российской нефти в республику, а также вопросы поставок и транзита газа. Эти темы белорусский лидер затронул также 21 декабря в беседах с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и главой Минэнерго РФ Александром Новаком. В тот же день Лукашенко поручил руководству нефтехимического комплекса заключить контракты на поставку нефти и проработать условия поставок сырья из портов Балтии по железной дороге и нефтепроводу "Дружба". Ранее он заявлял, что в 2020 году страна намерена закупить у РФ около 20 млрд кубометров газа и 24-25 млн тонн нефти.

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