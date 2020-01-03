Продажи в магазинах duty free на Хайнане на Новый год выросли почти на 20%

ХАЙКОУ /Китай/, 3 января. /ТАСС/. Объем продаж в магазинах беспошлинной торговли duty free в южной китайской провинции Хайнань в выходной день по случаю Нового года составил 54 млн юаней ($7,8 млн), что на 19,69% превысило показатель за аналогичный период 2019 года. Такие данные приводит местный информационный ресурс "Наньхайван" со ссылкой на таможенную службу города Хайкоу.

За первый день 2020 года свыше 70 тыс. точек беспошлинной торговли в провинции посетили более 17 тыс. покупателей. Эти показатели, говорится в сообщении таможни, выросли на 35,91% и 47,38% соответственно.

В настоящее время на острове функционирует четыре магазина беспошлинной торговли: два из них расположены в административном центре провинции - городе Хайкоу, остальные - в городе Санья и прибрежном городке Боао в районе Цюнхай на северо-востоке острова. Пилотная программа развития сети магазинов duty free в китайской провинции Хайнань была запущена правительством КНР в 2011 году.

Магазины беспошлинной торговли являются частью плана властей по продвижению международного туризма на Хайнане. В целях создания наиболее благоприятных условий для приезжих в декабре 2018 года было решено повысить максимальную сумму покупок в duty free на Хайнане с 16 до 30 тыс. юаней (с $2,28 до 4,48 тыс.) без ограничений на количество приобретаемых товаров.

30 декабря 2019 года магазин duty free в городе Санья пополнился еще одним крупным торговым центром площадью 64 тыс. кв. м, который включает в себя магазины с различными местными и международными брендами, развлекательную инфраструктуру и рестораны.