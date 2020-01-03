Источник: РФ и Белоруссия нашли временный вариант для поставок нефти на НПЗ республики

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Россия и Белоруссия нашли временный - на период ведения переговоров - вариант возобновления поставок нефти на нефтеперерабатывающие заводы республики за счет разовых партий нефти из ресурсов независимых поставщиков. Россия расчитывает финализировать соответствующее соглашение уже в ближайшее время, сообщил ТАСС источник в правительственных кругах России.

"Белорусской стороной был также предложен вариант разовой поставки нефти из ресурсов независимых поставщиков с целью увеличения запасов сырья на НПЗ на время проведения переговоров. Этот вариант оперативно прорабатывается, рассчитываем на финализацию договоренностей по нему в ближайшее время", - сказал собеседник агентства.

По его словам, отсутствие согласованных ценовых условий и подписанных контрактов между компаниями России и Белоруссии стало причиной прекращения с 1 января поставок нефти на нефтеперерабатывающие заводы республики, несмотря на предложение российских компаний сохранить условия контракта 2019 года.

"На НПЗ Республики Беларусь имеется запас нефти, позволяющий продолжать работу в режиме пониженной загрузки пока ведутся переговоры", - добавил он.

О ситуации с Белоруссией

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 30 и 31 декабря провели два телефонных разговора, во время которых обсуждали поставки российской нефти в Белоруссию, а также вопросы поставок и транзита газа. Эти вопросы белорусский лидер обсудил также 31 декабря с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и главой Минэнерго РФ Александром Новаком. В этот же день Лукашенко поручил руководству нефтехимического комплекса заключить контракты на поставку нефти и проработать условия поставок сырья с портов Балтии по железной дороге и по нефтепроводу "Дружба". Однако соглашения так и не были заключены.

Ранее в пятницу в концерне "Белнефтехим" заявили, что поставки российской нефти не осуществляются. Загрузка нефтеперерабатывающих заводов снижена до минимального технологически разрешенного уровня.