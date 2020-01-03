{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Источник: РФ и Белоруссия нашли временный вариант для поставок нефти на НПЗ республики

Речь идет о разовых партиях нефти из ресурсов независимых поставщиков
Описание
© Наталия Федосенко/ТАСС

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Россия и Белоруссия нашли временный - на период ведения переговоров - вариант возобновления поставок нефти на нефтеперерабатывающие заводы республики за счет разовых партий нефти из ресурсов независимых поставщиков. Россия расчитывает финализировать соответствующее соглашение уже в ближайшее время, сообщил ТАСС источник в правительственных кругах России.

"Белорусской стороной был также предложен вариант разовой поставки нефти из ресурсов независимых поставщиков с целью увеличения запасов сырья на НПЗ на время проведения переговоров. Этот вариант оперативно прорабатывается, рассчитываем на финализацию договоренностей по нему в ближайшее время", - сказал собеседник агентства. 

По его словам, отсутствие согласованных ценовых условий и подписанных контрактов между компаниями России и Белоруссии стало причиной прекращения с 1 января поставок нефти на нефтеперерабатывающие заводы республики, несмотря на предложение российских компаний сохранить условия контракта 2019 года.

"На НПЗ Республики Беларусь имеется запас нефти, позволяющий продолжать работу в режиме пониженной загрузки пока ведутся переговоры", - добавил он.

О ситуации с Белоруссией

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 30 и 31 декабря провели два телефонных разговора, во время которых обсуждали поставки российской нефти в Белоруссию, а также вопросы поставок и транзита газа. Эти вопросы белорусский лидер обсудил также 31 декабря с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и главой Минэнерго РФ Александром Новаком. В этот же день Лукашенко поручил руководству нефтехимического комплекса заключить контракты на поставку нефти и проработать условия поставок сырья с портов Балтии по железной дороге и по нефтепроводу "Дружба". Однако соглашения так и не были заключены.

Ранее в пятницу в концерне "Белнефтехим" заявили, что поставки российской нефти не осуществляются. Загрузка нефтеперерабатывающих заводов снижена до минимального технологически разрешенного уровня.

Теги
БелоруссияРоссия
Реклама на ТАСС
Белоруссия временно приостановила экспорт нефтепродуктов
В концерне "Белнефтехим" сообщили, что это связано с приостановкой поставки российской нефти на нефтеперерабатывающие заводы республики
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС