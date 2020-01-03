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Гибель иранского генерала Касема Сулеймани

Цена барреля нефти выросла на 3,6% на новости об убийстве генерала Сулеймани

Она достигла отметки в $63,38

НЬЮ-ЙОРК, 3 января. /ТАСС/. Цена барреля нефти с поставкой в феврале выросла в пятницу утром на нью-йоркской бирже на 3,6%, или на 2,20 доллара, до отметки $63,38 после американского ракетного удара, в результате которого был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани.

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Американский промышленный индекс Dow Jones понизился на 180 пунктов (0,63%) - до отметки 28 688,30 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, упал на 23,14 пункта (0,72%) и оказался на отметке 3 234,81 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq снизился на 75,60 пункта (0,83%), до 9 017,07 пункта.

"Убийство влиятельного иранского генерала, вероятно, приведет к усилению напряженности на Ближнем Востоке - в районе, где расположены основные нефтедобывающие страны и где проходят основные пути поставок энергоносителей на мировой рынок", - отметила телекомпания СNN.

"Динамика на нефтяном рынке - результат нанесенного удара, который приведет к геополитической напряженности и к другим последствиям, и это очевидно, - привела газета The Wall Street Journal мнение аналитика неятфного рынка Джордана Рочестера. - Главный вопрос в том, каковы будут последствия".

Теги
СШАГибель иранского генерала Касема Сулеймани
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