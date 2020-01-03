Эксперты: Москва и Минск смогут вскоре найти компромисс по поставкам нефти в республику

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Ситуация с приостановкой поставок нефти на нефтеперерабатывающие заводы Белоруссии, скорее всего, разрешится в ближайшее время и не окажет негативного влияния на белорусские предприятия. Подобные конфликты сводятся лишь к войне нервов, такое мнение высказали опрошенные ТАСС аналитики.

"Мы с украинцами смогли договориться, так что с белорусами тоже сумеем, думаю. Ущерба для белорусских НПЗ не вижу, так как у них есть запасы, на которых они могут работать. Если в течение праздников договоримся и возобновим, то ущерба быть не должно", - считает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. "Белорусам сейчас главное сбалансировать внутренний рынок нефтепродуктов, поэтому они на всякий случай ограничивают экспорт", - объясняет он.

Советник гендиректора "Открытие брокер", доцент РАНХиГС Сергей Хестанов при этом отмечает, что конфликты, связанные с ценообразованием нефти при поставках в Беларусь, явление не новое. "И всегда все сводится к войне нервов. Белорусы давно готовились к жестким переговорам и наверняка накопили резервы нефти. Поэтому если конфликт будет разрешен в течение одного-двух месяцев, скорее всего, никакого особенного ущерба белорусские НПЗ не понесут", - сказал эксперт. "Как показывает опыт, компромисс, весьма вероятно, будет найден. Россия и Беларусь своим географическим положением обречены на сотрудничество. Поэтому не стоит драматизировать ситуацию", - добавил он.

Ранее в пятницу в концерне "Белнефтехим" заявили, что поставки российской нефти с 1 января не осуществляются, а загрузка НПЗ снижена до минимального технологически разрешенного уровня. На этом фоне позже в концерне сообщили, что Белоруссия временно приостановила экспорт произведенных на своих НПЗ нефтепродуктов.

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 30 и 31 декабря провели два телефонных разговора, во время которых обсуждали поставки российской нефти в Белоруссию, а также вопросы поставок и транзита газа. Эти вопросы белорусский лидер обсудил также 31 декабря с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и главой Минэнерго РФ Александром Новаком. В этот же день Лукашенко поручил руководству нефтехимического комплекса заключить контракты на поставку нефти и проработать условия поставок сырья с портов Балтики по железной дороге и по нефтепроводу "Дружба". Однако соглашения так и не были заключены.

Поиск альтернативы

По мнению Пикина, срыв поставок является следствием того, что российско-белорусские переговоры по комплексу вопросов в декабре не были завершены. "Да, Лукашенко давно говорит, что будет искать альтернативные поставки нефти, но он раньше не угрожал забрать трубу", - напоминает эксперт.

В декабре белорусский лидер в эфире радиостанции Эхо Москвы заявил, что Минск может начать закупки нефти реверсом из Польши. При этом он допустил возможность "забрать" для этих целей одну из веток нефтепровода "Дружба".

"В теории Беларусь могла бы начать закупки нефти за границей, но это было бы дороже как минимум на размер российской экспортной пошлины, которая в настоящий момент составляет $77 за тонну, или $10,5 за баррель. Если исходить из того, что белорусские заводы перерабатывают около 20 млн тонн нефти, при полной их загрузке убыток Минска от переключения на закупки за рубежом может составить около $1,5 млрд в год без учета увеличения транспортного плеча", - отметил директор отдела корпораций агентства Fitch Дмитрий Маринченко. По его мнению, Минск, вероятно, хотел бы добиться от Москвы более значимой скидки, чем просто экспортная пошлина, которая согласно проводимому "налоговому маневру" должна сократиться до нуля к 2024 году.

Пикин в свою очередь отметил, что индикативный баланс о поставках 24 млн тонн нефти в Белоруссию не является обязательством сторон. В то же время он не видит риска для выполнения этого плана в целом по году. "С белорусами у нас в январе ситуация одна и та же из года в год повторяется. Из-за одного января план не сорвется", - говорит он.

"Вероятно, стороны найдут какое-то решение, и поставки нефти вскоре возобновятся - ситуация с потенциальным переключением Минска на иностранную нефть, безусловно, не обрадует Кремль, поскольку идет вразрез с идеей углубления экономической интеграции, а для Минска означает существенное сокращение рентабельности нефтепереработки и рост нагрузки на бюджет", - добавил Маринченко из Fitch.