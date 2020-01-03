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В Литве заявили, что готовы перевозить в Белоруссию до 3 млн тонн нефти

На то, чтобы запустить проект, может понадобиться до двух недель

ВИЛЬНЮС, 3 января. /ТАСС/. Компании Литвы готовы предложить Белоруссии воспользоваться возможностями своей инфраструктуры для обеспечения сырой нефтью, они могли бы перевозить до 3 млн тонн сырья в год. Об этом в пятницу заявил журналистам руководитель предприятия по грузоперевозкам LG Cargo госкомпании Lietuvos gelezinkeliai ("Железные дороги Литвы") Эгидиюс Лазаускас.

"Те 18 млн тонн, которые в год для своих нужд импортирует Белоруссия, мы перевезти не смогли бы. Возможности Литвы составляют около 3 млн тонн", - сказал он.

В цепочке приема нефти морем и перевозки в соседнюю Белоруссию были бы задействованы госпредприятие Klaipedos nafta с терминалом по приему сырья и Клайпедский морской порт. "Мы готовы участвовать в этом процессе, но решение предстоит принять белорусской стороне", - отметил Лазаускас.

По его оценке, на то, чтобы запустить проект, понадобится одна-две недели. "Партнер должен прислать заявку, вагоны. Пока этого нет", - сказал руководитель LG Cargo.

Как ТАСС в пятницу сообщили в концерне "Белнефтехим", Россия остановила поставки нефти в Белоруссию, два нефтеперерабатывающих завода в республике продолжают работу, но их загрузка снижена до минимально допустимого уровня.

Теги
БелоруссияЛитва
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