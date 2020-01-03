В ВЭБ.РФ заявили, что прекращение деятельности ПИБ позволит соблюсти интересы кредиторов

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Решение о прекращении банковской деятельности Проминвестбанка (украинская "дочка" госкорпорации ВЭБ.РФ) является единственно возможной мерой для соблюдения интересов кредиторов. Об этом ТАСС сообщил в пятницу представитель российской госкорпорации.

Ранее в пятницу стало известно, что внеочередное общее собрание акционеров Проминвестбанка рассмотрит 6 февраля вопрос о прекращении осуществления банковской деятельности с сохранением юрлица.

"Данная мера представляется в текущих условиях единственной возможной для соблюдения всех интересов кредиторов Проминвестбанка. Пока лишь наблюдательный совет ПИБа (Проминвестбанка - прим. ТАСС) утвердил повестку и дату собрания акционеров. Окончательное решение - сдавать или не сдавать лицензию - будет принято на нем", - сказал представитель ВЭБ.